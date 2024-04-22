Ігри Новини 22.04.2024 о 19:23 comment views icon
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Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Невідомий розробник, надихнувшись Fallout, створив в популярному застосунку для роботи з таблицями Excel RPG-гру Mercer.

Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

Для того, щоб пограти, потрібно буде розібратися з кількома базовими механіками:

  1. Пересування картою
  2. Квести
  3. Битви

Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

Найскладніше — це битви. Але ви швидко розберетеся, якщо хоч трохи знайомі з механікою D&D.

  1. Ініціатива. Учасники битви ходять по черзі згідно з показником ініціативи. Порядок цього визначається кидком кубиків. В кого більше — той й ходить першим. Цей порядок встановлюється в першому раунді  і залишається незмінним протягом усього бою.
  2. Дальність бою. Ви можете атакувати, лише якщо перебуваєте в радіусі дії. Наприклад, істоти ближнього бою можуть нападати, лише коли знаходяться поруч з ціллю.
  3. Удар по ворогу. Успішний удар базується на класі броні та випадковій ймовірності. Якщо ваш кидок нижче класу броні ворога, атака буде неуспішною.
  4. Damage. Залежить від зброї, вашого рівня та додаткових бонусів. Всі модифікатори можна побачити на екрані статистики персонажа.

Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

Скачати Excel-файл можна у блозі автора.

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