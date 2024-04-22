Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

Невідомий розробник, надихнувшись Fallout, створив в популярному застосунку для роботи з таблицями Excel RPG-гру Mercer.
Для того, щоб пограти, потрібно буде розібратися з кількома базовими механіками:
- Пересування картою
- Квести
- Битви
Найскладніше — це битви. Але ви швидко розберетеся, якщо хоч трохи знайомі з механікою D&D.
- Ініціатива. Учасники битви ходять по черзі згідно з показником ініціативи. Порядок цього визначається кидком кубиків. В кого більше — той й ходить першим. Цей порядок встановлюється в першому раунді і залишається незмінним протягом усього бою.
- Дальність бою. Ви можете атакувати, лише якщо перебуваєте в радіусі дії. Наприклад, істоти ближнього бою можуть нападати, лише коли знаходяться поруч з ціллю.
- Удар по ворогу. Успішний удар базується на класі броні та випадковій ймовірності. Якщо ваш кидок нижче класу броні ворога, атака буде неуспішною.
- Damage. Залежить від зброї, вашого рівня та додаткових бонусів. Всі модифікатори можна побачити на екрані статистики персонажа.
Скачати Excel-файл можна у блозі автора.
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