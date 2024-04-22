Як Fallout, але в Excel: розробник створив покрокову RPG-гру з механіками D&D

Невідомий розробник, надихнувшись Fallout, створив в популярному застосунку для роботи з таблицями Excel RPG-гру Mercer.

Для того, щоб пограти, потрібно буде розібратися з кількома базовими механіками:

Пересування картою Квести Битви

Найскладніше — це битви. Але ви швидко розберетеся, якщо хоч трохи знайомі з механікою D&D.

Ініціатива. Учасники битви ходять по черзі згідно з показником ініціативи. Порядок цього визначається кидком кубиків. В кого більше — той й ходить першим. Цей порядок встановлюється в першому раунді і залишається незмінним протягом усього бою. Дальність бою. Ви можете атакувати, лише якщо перебуваєте в радіусі дії. Наприклад, істоти ближнього бою можуть нападати, лише коли знаходяться поруч з ціллю. Удар по ворогу. Успішний удар базується на класі броні та випадковій ймовірності. Якщо ваш кидок нижче класу броні ворога, атака буде неуспішною. Damage. Залежить від зброї, вашого рівня та додаткових бонусів. Всі модифікатори можна побачити на екрані статистики персонажа.

Скачати Excel-файл можна у блозі автора.