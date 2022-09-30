20th Century Studios починає зйомки «Королівства планети мавп» – фільм вийде 2024 року

Сьогодні студія 20th Century оприлюднила перші реальні подробиці про фільм «Королівство мавп». У ньому продовжиться історія «Війни за планету мавп» через роки – вона описується як «абсолютно новий розділ». Виробництво фільму має розпочатися наступного місяця, а режисером стане Уес Болл, найбільш відомий за трилогією «Той, що біжить у лабіринті».

Інших подробиць практично немає – лише представлений вище концепт-арт. Студія розкрила імена деяких акторів: у фільмі знімуться Оуен Тіа («Чорне дзеркало» та нові фільми «Воно»), Фрейя Аллен («Відьмак») та Пітер Мейкон («Орвіл»). Над сценарієм працювала команда, до якої увійшли Джош Фрідман («Війна світів»), Рік Джаффа та Аманда Сільвер («Повстання планети мавп»), а також Патрік Ейсон («Здобич»).

Поки що неясно, як саме можна буде подивитися «Королівство мавп». 20th Century повідомляє, що фільм вийде в 2024 році, але не вказує дату виходу на екрани. Деякі франчайзингові фільми студії, такі як спін-офф “Хижака”, були випущені на потоковому сервісі Hulu.

Джерело: The Verge