Анонс трейлера GTA 6 знов став найбільш «відлайканим» твітом про ігри, а витік геймплею виявився демонстрацією торішнього білда

Пост Rockstar Games, у якому повідомляється про вихід першого трейлера GTA 6, став найбільш популярним твітом за всі часи, пов’язаним з іграми. Публікація про вихід першого трейлеру Grand Theft Auto 6 5 грудня отримала понад 1,8 млн лайків за перші 24 години. Окрім того, твіт має 148 млн переглядів та 478 тис. ретвітів.

Попередній рекордний твіт також був від Rockstar, в листопаді 2023 року він підтвердив, що перший трейлер наступної гри Grand Theft Auto з’явиться в грудні.

У лютому 2022 року Rockstar підтвердила, що активна розробка наступної частини серії GTA ведеться повним ходом, але не надала жодних подробиць про гру.

У вересні 2022 року один із найгучніших витоків даних в ігровій індустрії показав понад годину кадрів розробки GTA 6, що дало гравцям змогу вперше побачити продовження однієї з найбільш продаваних ігор усіх часів.

Нещодавно ніби-то з’явилась нова демонстрація гри, але сайт Insider Gaming стверджує, що опубліковане відео показує той самий торішній білд. Відео спочатку завантажив користувач TikTok @azzarossi, який згодом зробив свій обліковий запис приватним. Далі воно поширилося у X Twitter.

Порівняння показало, що кадри міста збігаються з витоком минулого року. Цілком можливо, що користувач міг зробити фейк на основі цих витоків. Як доказ він завантажив власну фотографію поруч з сином одного з розробників гри, однак це не може бути прямим підтвердженням.

