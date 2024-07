Apple Find My тепер і в гаманці: анонсований ESR Geo Wallet за ціною від $38

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Бренд технічних аксесуарів ESR запустив на Kickstarter кампанію з метою випуску гаманця Geo Wallet з підтримкою Find My.

Новий ESR Geo Wallet описується як «перший у світі гаманець із вбудованою функцією Find My». Насправді це зовсім не так, оскільки на ринку вже доступні кілька таких моделей. Проте новий Geo Wallet має більш традиційний кишеньковий формфактор, який буде зручним для багатьох користувачів.

Гаманець має сертифікований Apple модуль Find My, «який дозволяє вам відстежувати його місцезнаходження в режимі реального часу через додаток Find My, незалежно від того, підключений він до вашого телефону чи ні. А вбудований динамік гаманця працює з Find My, щоб видавати звук, коли гаманець знаходиться поблизу, але поза полем зору». Компоненти гаманця додатково підтримують технологією блокування RFID, яка «захищає ваші картки від несанкціонованого сканування». Заряджання батареї через магнітне кріплення займає 2 години.

ESR Geo Wallet має товщину 15 мм, довжину 115 мм і ширину 90 мм, що дозволяє зручно розмістити в ньому картки та готівку. В ньому достатньо місця для 10 купюр, 9 карток й 15 монет. Також ці розмирі дозволяють легко помістити гаманець в кишеню, як будь-який інший. Зазвичай гаманці з Find My мають більшу товщину.

Ціна ESR Geo Wallet на Kickstarter починається з $38 для тих, хто одними з перших підтримають кампанію. Далі ціна підвищиться до $55. Початок постачань запланований на вересень цього року.

