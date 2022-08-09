Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Так, ви всі вже чули головну новину за сьогодні — у селищі Новофедорівка, що в окупованому росіянами Криму на відстані близько 200 км від лінії фронту, там де розташований військовий аеродром На аеродромі Саки в Новофедорівці з 2014 року базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30., 9 серпня у другій половині дня сталася якась невідома бавовна. Ці відео, від яких неможливо відірватися, вже кілька десятків разів облетіли весь інтернет, але як щодо жартів та мемів, що заповнили соцмережі. Оскільки працювати вже сьогодні нема як, то лишається розважатися в інтернеті — зібрали добірку з перших реакцій українців в соцмережах (переважно, у Twitter — бо де ж ще, якщо не там).

Отже, поїхали, вибухи в Криму — в жартах та мемах.

Для початку — ще раз відео з потенційним першим ударом ЗСУ по військовій цілі в Криму:

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022

Про (начебто) заборону використовувати західну зброю від партнерів для нанесення атак по території рф

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Одне з найбільш вірусних відео «Мамулечка, надо сваливать отсюда!»:

«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd — Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) August 9, 2022

Про російське ППО:

Про військовий російський аеродром у Саках:

як то кажуть на Закарпатті – сакі май дікі pic.twitter.com/OAAmEUkdka — Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022

У пропагандистки симоньян стадія заперечення (так, очікувано, жест доброї волі й все в такому ж ключі):

В продовження на тему ідеологічних «духовних скрепів»:

Кругомѣ измена, трусостѣ и головотяпѣство — 🇺🇦 bookazoid_ (@bookazoid_) August 9, 2022

Тим часом Кримський міст:

Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv — Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022

Весь укртві наразі:

Ексрадник голови МВС Віктор Андрусів каже, що ракети дальністю 200-300 км вже є (“ми ще навіть нічого не починали”)

Цікавий збіг:

До речі, сьогодні день народження в Кучми. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 9, 2022

Укрпошта вже почала малювати нову марку:

на побаченні і без кепки pic.twitter.com/rBH9bFpzW8 — Укрпошта (@ukrposhta) August 9, 2022

Ну, всі ми:

Робота зірвана, я просто оновлюю весь інтернет і дивлюсь — kushnir (@kushnir_lil) August 9, 2022

І ще кілька смішних (суб’єктивно) жартів:

В рамках чергового пакету військової допомоги Україна отримала високоточні ракети, які наводяться на слово "головотяпство". Коментуючи специфіку виробу, заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, цитуємо: "Прямо в пиздак залітають" — Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022

Це не ми. У нас нема чим — Serhii Sternenko (@sternenko) August 9, 2022

Головне питання — чим ЗСУ могли вдарити військовому аеропорту окупантів у Криму. У міноборони росії майже відразу заявили, що «жодних обстрілів не було», а начебто раптово «здетонували декілька авіаційних боєприпасів, авіатехніка не постраждала і людських жертв теж немає». Водночас вже відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих, серед них дитина. Українська влада поки що ніяк не коментувала вибухи в окупованому Криму. Якщо відштовхуватися від доступної в мережі інформації, то серед далекобійної зброї, якою наші військові потенційно здатні завдавати удари вглиб території контрольованої противником, перше, що спадає на думку — це ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS, які здатні уражати цілі на відстані до 300 км (так, офіційно про постачання цих ракет не повідомлялося, проте протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM також не мало бути). Серед інших версій, які наразі активно обговорюються в соцмережах, — модифікована протикорабельна ракета Р-360 «Нептун», чи ОТРК «Грім» / «Сапсан». Також не можна виключати можливість завдання удару з повітря Повітряними Силами ЗС України чи дії партизанів, хоча ці варіанти здаються менш реалістичними.

Якщо бажаєте доповнити добірку, чи висунути своє припущення щодо сьогоднішніх подій у Криму, то ласкаво просимо в коментарі.