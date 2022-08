Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Так, ви всі вже чули головну новину за сьогодні — у селищі Новофедорівка, що в окупованому росіянами Криму на відстані близько 200 км від лінії фронту, там де розташований військовий аеродром На аеродромі Саки в Новофедорівці з 2014 року базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30., 9 серпня у другій половині дня сталася якась невідома бавовна. Ці відео, від яких неможливо відірватися, вже кілька десятків разів облетіли весь інтернет, але як щодо жартів та мемів, що заповнили соцмережі. Оскільки працювати вже сьогодні нема як, то лишається розважатися в інтернеті — зібрали добірку з перших реакцій українців в соцмережах (переважно, у Twitter — бо де ж ще, якщо не там).

Для початку — ще раз відео з потенційним першим ударом ЗСУ по військовій цілі в Криму:

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022