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Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Так, ви всі вже чули головну новину за сьогодні — у селищі Новофедорівка, що в окупованому росіянами Криму на відстані близько 200 км від лінії фронту, там де розташований військовий аеродром Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півостровіБавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півостровіНа аеродромі Саки в Новофедорівці з 2014 року базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил росії, на озброєнні якого стоять бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30., 9 серпня у другій половині дня сталася якась невідома бавовна. Ці відео, від яких неможливо відірватися, вже кілька десятків разів облетіли весь інтернет, але як щодо жартів та мемів, що заповнили соцмережі. Оскільки працювати вже сьогодні нема як, то лишається розважатися в інтернеті — зібрали добірку з перших реакцій українців в соцмережах (переважно, у Twitter — бо де ж ще, якщо не там).

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Отже, поїхали, вибухи в Криму — в жартах та мемах.

Для початку — ще раз відео з потенційним першим ударом ЗСУ по військовій цілі в Криму:

Про (начебто) заборону використовувати західну зброю від партнерів для нанесення атак по території рф

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Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

 

Одне з найбільш вірусних відео «Мамулечка, надо сваливать отсюда!»:

Про російське ППО:

Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Про військовий російський аеродром у Саках:

У пропагандистки симоньян стадія заперечення (так, очікувано, жест доброї волі й все в такому ж ключі):

Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

В продовження на тему ідеологічних «духовних скрепів»:

Тим часом Кримський міст:

Весь укртві наразі:

Ексрадник голови МВС Віктор Андрусів каже, що ракети дальністю 200-300 км вже є (“ми ще навіть нічого не починали”)

Бавовна в Криму — тільки жарти та меми про вибухи в окупованому росіянами півострові

Цікавий збіг:

Укрпошта вже почала малювати нову марку:

Ну, всі ми:

І ще кілька смішних (суб’єктивно) жартів:

Головне питання — чим ЗСУ могли вдарити військовому аеропорту окупантів у Криму. У міноборони росії майже відразу заявили, що «жодних обстрілів не було», а начебто раптово «здетонували декілька авіаційних боєприпасів, авіатехніка не постраждала і людських жертв теж немає». Водночас вже відомо про щонайменше п’ятьох постраждалих, серед них дитина. Українська влада поки що ніяк не коментувала вибухи в окупованому Криму. Якщо відштовхуватися від доступної в мережі інформації, то серед далекобійної зброї, якою наші військові потенційно здатні завдавати удари вглиб території контрольованої противником, перше, що спадає на думку — це ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS, які здатні уражати цілі на відстані до 300 км (так, офіційно про постачання цих ракет не повідомлялося, проте протирадіолокаційної ракети AGM-88 HARM також не мало бути). Серед інших версій, які наразі активно обговорюються в соцмережах, — модифікована протикорабельна ракета Р-360 «Нептун», чи ОТРК «Грім» / «Сапсан». Також не можна виключати можливість завдання удару з повітря Повітряними Силами ЗС України чи дії партизанів, хоча ці варіанти здаються менш реалістичними.

Якщо бажаєте доповнити добірку, чи висунути своє припущення щодо сьогоднішніх подій у Криму, то ласкаво просимо в коментарі.


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