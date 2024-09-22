Чорна діра засмоктує гроші: Microsoft платить $1 млрд на рік за ігри для Xbox Game Pass

Згідно з джерелами, Microsoft витрачає $1 млрд на те, щоб ігри сторонніх розробників були в Xbox Game Pass. Серед тих, з ким укладені багатомільйонні контракти, багато відомих брендів.

Як повідомляє Bloomberg у великій статті про Xbox та керівників ігрового підрозділу компанії, Microsoft пропонує невеликим студіям фіксовану комісію у багато мільйонів авансом, щоб додати їхні тайтли до передплати, також вони отримують частину доходу від підписки та доступ до більшого ринку.

Компаній надзвичайно покладається на Game Pass, особливо з огляду на поточний стан справ. На тлі падіння продажів консолей Xbox та невдалими випусками ігор саме Game Pass став основною «зброєю» для Microsoft.

Компанія також співпрацює з деякими великими видавцями, щоб додавати їхні ігри у підписку. Серед них Ubisoft, EA та Rockstar з франшизою GTA. Але попри зусилля та значні витрати, зростання уповільнюється. Стагнація очікується навіть попри наявність у майбутньому таких ігор, як Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones та S.T.A.L.K.E.R. 2.

З цікавих фактів, про які також розповідає Bloomberg — відсотковий розподіл гравців у США. За словами видання, половина геймерів у Сполучених Штатах — жінки. Також, попри значний відсоток у суспільстві афроамериканців та латиноамериканців, 75% геймерів — білі. Цього року Microsoft уже скоротила понад 2650 робочих місць у сфері ігор, про чверть цих скорочень оголошено у середині вересня. За словами джерел, її ігровий підрозділ працює у жорстких рамках щодо отримання прибутку.