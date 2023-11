Бойкот X (Twitter): акаунти ESPN стали неактивними після того, як Disney припинила розміщувати рекламу на X

Минулої п’ятниці Disney заявила, що припиняє розміщувати рекламу в соцмережі X (раніше Twitter). Це стало наслідком розміщення антисемітських та нацистських публікацій у X, у тому числі від самого Ілона Маска. До Disney приєдналися і ряд інших великих рекламодавців та технологічних компаній, включаючи IBM та Apple.

Після цього в X стали неактивними більшість облікових записів кабельного каналу ESPN. Хоча деякі з них проявляють активність, найбільші облікові записи, такі як NBA on ESPN, First Take, NFL on ESPN, ESPN Plus, зберігають мовчання. Вони не роблять нових публікацій, не роблять перепублікацій, не відповідають на коментарі та не ставлять позначок «Подобається» з п’ятниці. Сумарно у цих облікових записів налічується майже 50 млн підписників. Деякі інші облікові записи, такі як ESPN FC, ESPN College Football та SportsCenter, публікували чи репостили по одному разу.

Водночас облікові записи Disney в X зберігали таке ж мовчання, як і інші облікові записи компанії, наприклад обліковий запис Marvel Entertainment.

Додамо, мовчання акаунтів ESPN в X, зважаючи на все, не призвело до переведення активності в соцмережу Meta Threads — основний обліковий запис там не робив нових публікацій уже кілька тижнів.

Додамо, після антисемітської публікації Ілона Маска, крім Disney, перестали розміщувати рекламу в X наступні компанії: Apple, IBM, Lionsgate, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Comcast / NBCUniversal, Sony.

Джерело: The Verge