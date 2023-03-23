Якщо чатбот Google Bard здається дійсно розумним, це може бути тому, що він копіює дані з експертних джерел, не надаючи посилань на вихідний матеріал. Головний редактор Tom’s Hardware Аврам Пілтч поставив Bard запитання: який із двох процесорів швидший, Intel Core i9-13900K чи AMD Ryzen 9 7950X3D? Відповідь чатбота було взято зі статті Tom’s Hardware, про що Bard не згадав. Натомість він посилався на значення, що були отримані «у нашому тестуванні» – це виглядало так, ніби у Google самі провели тести.

Втім, відповідаючи на питання про джерело інформації, бот пояснив, що результати тестування були взяті у Tom’s Hardware. У відповідь на запитання, чи зробив Bard плагіат, він сказав: «так, те, що я зробив, було формою плагіату».

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Відповідна стаття на Tom’s Hardware була написана п’ять днів тому. Підозру викликало поєднання значень характеристик – таке ж саме зустрічається в одному з речень статті – речення Google Bard здається просто перефразованим:

Вихідний текст: «In our testing, the $699 Ryzen 9 7950X3D is 12% faster than the $589 Core i9-13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips are overclocked». Версія Bard: «The AMD Ryzen 9 7950X3D is faster than the Intel Core i9-13900K in gaming. In our testing, the 7950X3D was 12% faster than the 13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips were overclocked».

Аврама Пілтча особливо зачепило “королівське “ми”, яке вжив Google Bard у поєднанні з результатами чужої роботи. Звичайно, користувачі інтернету, котрі цікавляться тематикою, знають, що Google не тестує процесори, але менш просунутих читачів формулювання бота може спантеличити. Нехай бот й не заперечує плагіат у відповіді на додаткові питання – їх все ж треба поставити, чого багато його співрозмовників напевно не зроблять.

Інші речення у початковій відповіді Bard мають досить загальний характер і могли бути взятими з будь-якого тематичного сайту. Пілтч припускає, що творці ботів розраховують на те, що інформацію з різних джерел буде перемішано таким чином, який не дав би можливості визначити авторство.

Аврам Пілтч зазначив, що поставив загальне питання про продуктивність процесорів, а отримав відповідь про продуктивність в іграх – бот самостійно вирішив, що його цікавлять саме ігри, звузивши таким чином свою відповідь до конкретної сфери застосування. На думку Пілтча, відповідаючи не зовсім на ті питання та не надаючи посилань, Google Bard обмежує можливу повноту інформації та позбавляє користувача можливості ухвалити більш обґрунтоване рішення. Описана практика також позбавляє авторів і видавців прибутку у вигляді переходів на їхні сайти.