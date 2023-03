Якщо чатбот Google Bard здається дійсно розумним, це може бути тому, що він копіює дані з експертних джерел, не надаючи посилань на вихідний матеріал. Головний редактор Tom’s Hardware Аврам Пілтч поставив Bard запитання: який із двох процесорів швидший, Intel Core i9-13900K чи AMD Ryzen 9 7950X3D? Відповідь чатбота було взято зі статті Tom’s Hardware, про що Bard не згадав. Натомість він посилався на значення, що були отримані «у нашому тестуванні» – це виглядало так, ніби у Google самі провели тести.

Втім, відповідаючи на питання про джерело інформації, бот пояснив, що результати тестування були взяті у Tom’s Hardware. У відповідь на запитання, чи зробив Bard плагіат, він сказав: «так, те, що я зробив, було формою плагіату».

.

Відповідна стаття на Tom’s Hardware була написана п’ять днів тому. Підозру викликало поєднання значень характеристик – таке ж саме зустрічається в одному з речень статті – речення Google Bard здається просто перефразованим:

Вихідний текст: «In our testing, the $699 Ryzen 9 7950X3D is 12% faster than the $589 Core i9-13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips are overclocked».

Версія Bard: «The AMD Ryzen 9 7950X3D is faster than the Intel Core i9-13900K in gaming. In our testing, the 7950X3D was 12% faster than the 13900K at 1080p gaming at stock settings, and 9% faster when the chips were overclocked».