Coinbase звільняє 18% співробітників (близько 1100 осіб) на тлі наближення «криптозими»

14 червня найбільша у США криптобіржа Coinbase Global Inc. повідомила, що готується звільнити 18% співробітників до кінця поточного кварталу, тобто близько 1100 зі 6100 осіб, які працювали у компанії. Гендиректор Брайан Армстронг пояснив необхідність скорочення штату погіршенням ситуації на ринку криптовалют — за останні два місяці той втратив $1 трлн капіталізації та відкотився до початку 2021 року, коли ринкова капіталізація криптовалют становила менш як $1 трлн.

Показовим також є те, що всього чотири місяці тому Coinbase витратила $14 мільйонів на рекламу для Super Bowl, яка майже повністю складалася зі строкатого QR-коду, що стрибав по екрану та заохочував глядачів перейти на вебсайт, де вони могли отримати $15 в біткоїнах за реєстрацію.

І ось через якихось чотири місяці керівництво Coinbase, яке нещодавно почало відмовляти у роботі кандидатам, які встигли пройти співбесіду та отримали офіційну пропозицію (У вчорашній публікації Motherboard йшлося про понад 300 людей, яким відмовили вже після того, як вони прийняли пропозицію про роботу), готується до суворої «криптозими».

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг в офіційному зверненні, опублікованому у блозі компанії, пожалівся на зміну економічних умов, які можуть призвести до «криптозими», а потім, дійшовши до третього пункту, пригадав, що компанія «перестаралася з найманням», виправдовуючись спробою скористатися перевагами «нових сценаріїв використання, що з’являються щотижня завдяки бурхливому росту ринка криптовалют». Але не так сталося, як гадалося.

2/ We also grew quite quickly over the past two years and have begun to operate less efficiently at our new size. It will take us some time to adjust to this new scale before growing again. — Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) June 14, 2022

Кожен отримає електронний «лист щастя» від відділу кадрів, з якого дізнається, чи підлягає його посада скороченню. Ті, кого звільнять, отримають принаймні 14 тижнів вихідної допомоги плюс додаткові два тижні за кожен рік роботи після першого, плюс чотири місяці медичної страховки COBRA в США і чотири місяці підтримки психічного здоров’я в усьому світі, а також доступ до її центру талантів, який має спробувати допомогти їм знайти нову роботу.

Чотири дні тому Армстронг втрапив у скандал у Twitter, коли назвав петицію співробітників із закликом до звільнення керівників Coinbase «дійсно тупою на кількох рівнях» та закликав співробітників, незадоволених ситуацією, пропонувати варіанти та шукати рішення разом з командою або звільнятися.

Ця петиція зачіпає низку проблемних аспектів, які здаються не такими вже й безглуздими, як їх охарактеризував Армстронг — зокрема, її автори критикують керівництво за політику «агресивного найму на тисячі ролей всупереч логіці криптоіндустрії та незважаючи на нежиттєздатність плану». У документі не згадувалося про рекламу до Super Bowl, але згадується надмірне пріоритизація певних проєктів, включно з платформою Coinbase NFT — керівництво вибрало не самий вдалий момент, враховуючи падіння активності на ринку та згасання інтересу до самої ідеї торгівлі цифровими токенами.

У травні видання The Wall Street Journal розповідало, що керівники Coinbase, зокрема Армстронг, співзасновник Фред Ерсам, президент і головний операційний директор Емілі Чой, а також головний виконавчий директор Суроджіт Чаттерджі отримали $1,2 мільярда від продажу акцій після IPO у квітні 2021 року. Акції відкрилися на рівні $382, а зараз вони торгуються приблизно на рівні $52. У квітневій статті New York Times повідомлялося, що співробітники залишають технологічні компанії заради крипто-стартапів у поспіху з розрахунку на швидке збагачення, посилаючись на приклад Чаттерджі — лише через 14 місяців після того, як той залишив Google та перейшов у Coinbase, його частка в компанії вже коштувала (на той час) понад $600 млн.

Інші криптовалютні фірми, такі як BlockFi, Crypto.com і Gemini, також нещодавно анонсували скорочення штату — після того, як біткоїн та весь ринок криптовалют пішов під укіс. Нагадаємо, що найпопулярніша у світі криптовалюта дешевшає 12 тижнів поспіль і вже втратила близько 70% від максимуму $69 тис. — стільки криптовалюта коштувала під кінець 2021 року.