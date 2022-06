Coinbase звільняє 18% співробітників (близько 1100 осіб) на тлі наближення «криптозими»

14 червня найбільша у США криптобіржа Coinbase Global Inc. повідомила, що готується звільнити 18% співробітників до кінця поточного кварталу, тобто близько 1100 зі 6100 осіб, які працювали у компанії. Гендиректор Брайан Армстронг пояснив необхідність скорочення штату погіршенням ситуації на ринку криптовалют — за останні два місяці той втратив $1 трлн капіталізації та відкотився до початку 2021 року, коли ринкова капіталізація криптовалют становила менш як $1 трлн.

Показовим також є те, що всього чотири місяці тому Coinbase витратила $14 мільйонів на рекламу для Super Bowl, яка майже повністю складалася зі строкатого QR-коду, що стрибав по екрану та заохочував глядачів перейти на вебсайт, де вони могли отримати $15 в біткоїнах за реєстрацію.

І ось через якихось чотири місяці керівництво Coinbase, яке нещодавно почало відмовляти у роботі кандидатам, які встигли пройти співбесіду та отримали офіційну пропозицію (У вчорашній публікації Motherboard йшлося про понад 300 людей, яким відмовили вже після того, як вони прийняли пропозицію про роботу), готується до суворої «криптозими».

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг в офіційному зверненні, опублікованому у блозі компанії, пожалівся на зміну економічних умов, які можуть призвести до «криптозими», а потім, дійшовши до третього пункту, пригадав, що компанія «перестаралася з найманням», виправдовуючись спробою скористатися перевагами «нових сценаріїв використання, що з’являються щотижня завдяки бурхливому росту ринка криптовалют». Але не так сталося, як гадалося.

2/ We also grew quite quickly over the past two years and have begun to operate less efficiently at our new size. It will take us some time to adjust to this new scale before growing again.

