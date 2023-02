Dead Island 2 нарешті пішла у друк — гра, яку анонсували ще у 2014 році, вийде навіть на тиждень раніше

Після багатьох затримок і перенесень розробники Dead Island 2 знову змінили дату виходу гри. Але цього разу замість традиційної затримки реліз гри заплановано на тиждень раніше. Замість того щоб випустити гру 28 квітня, як планувалося раніше, тепер Dead Island 2 вийде 21 квітня.

Завдяки перенесенню дати релізу тепер Dead Island 2 не вийде того ж дня, що і Star Wars Jedi: Survivor. Обидві ігри мали вийти на консолях і ПК в один і той же день після того, як наприкінці минулого місяця Electronic Arts відклала випуск нової гри від Respawn. Deep Silver не згадала про це, але після тривалої та проблематичної розробки останнє, чого вона хоче – це, щоб Dead Island 2 прямо конкурувала з новою грою Star Wars.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it’s coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS

— Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023