Dead Island 2 нарешті пішла у друк — гра, яку анонсували ще у 2014 році, вийде навіть на тиждень раніше

Після багатьох затримок і перенесень розробники Dead Island 2 знову змінили дату виходу гри. Але цього разу замість традиційної затримки реліз гри заплановано на тиждень раніше. Замість того щоб випустити гру 28 квітня, як планувалося раніше, тепер Dead Island 2 вийде 21 квітня.

«Ви просили це, ви отримали це. Dead Island 2 пішов на золото і виходить на тиждень раніше», – йдеться у повідомленні компанії-видавця Deep Silver у Twitter.

Завдяки перенесенню дати релізу тепер Dead Island 2 не вийде того ж дня, що і Star Wars Jedi: Survivor. Обидві ігри мали вийти на консолях і ПК в один і той же день після того, як наприкінці минулого місяця Electronic Arts відклала випуск нової гри від Respawn. Deep Silver не згадала про це, але після тривалої та проблематичної розробки останнє, чого вона хоче – це, щоб Dead Island 2 прямо конкурувала з новою грою Star Wars.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it’s coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS — Dead Island (@deadislandgame) February 13, 2023

Гра Dead Island 2 була вперше анонсована ще у 2014 році. За цей час вона змінила дві різні студії, а знову про неї заговорили у серпні минулого року. Гра вийде на PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S та ПК через Epic Games Store. Це буде перша гра з технологією Alexa Game Control від Amazon.

Джерело: Engadget