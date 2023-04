Для ПК-версії The Last of Us Part I вийшли патчі від Naughty Dog та Nvidia. Вони виправляють помилки та підвищують стабільність, але ще багато роботи

Naughty Dog та Nvidia випустили додаткові хотфікси для ПК-версії The Last of Us Part I. Тим самим компанії намагаються виправити різні збої, помилки та інші проблеми, які переслідували гру з моменту її запуску.

Nvidia заявляє, що її хотфікс-драйвер версії 531.58 має підвищити стабільність гри при запуску на відеокартах RTX 30-ї серії. Своєю чергою Naughty Dog та співрозробник Iron Galaxy випустили оновлення The Last of Us Part I v1.0.1.7 з виправленням деяких помилок. Серед них можна виділити виправлення проблеми зі збоєм під час запуску гри, збоєм при використанні [ALT+ENTER] для перемикання між повноекранним та віконним режимами. Також внесені виправлення в інтерфейс користувача, роботу меню налаштувань, взаємодію з ігровим контролером і моніторами. Крім того, розробники додали додаткові журнали звітів про збої, щоб отримати додаткову інформацію про проблеми.

Попри це, ПК-версія The Last of Us Part I все ще має низку інших проблем. У Naughty Dog уточнили, що все ще працюють над проблемою тремтіння камери, коли гравець використовує мишу замість контролера. Також на сторінці Known Issues є ще чималий перелік відомих проблем, роботи над якими продовжуються. Для їхнього усунення потрібно дочекатися нових патчів.

Naughty Dog також каже, що зрештою сподівається пройти верифікацію гри для консолі Steam Deck. Проте компанія «віддає пріоритет виправленням та оновленням, перш ніж відправляти гру на перевірку».

Джерело: The Verge