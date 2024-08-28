Дорожні камери в Курську штрафують водіїв, що тікають від українських FPV, за перевищення швидкості

Дорожні камери автофіксації й досі сумлінно працюють в Курську, фіксуючи порушення росіян, які «додають газу», тікаючи від українських FPV.

Про це у Twitter написав американський військовий аналітик Роб Лі, посилаючись зокрема на скарги деяких росіян у Telegram.

«У Курську все ще працюють камери дорожнього руху, і люди отримують штрафи за перевищення швидкості, намагаючись втекти від FPV».

Одного російського «активіста» оштрафували на 9 тисяч рублів, коли він намагався подолати трасу, яка перебуває під прицілом українських FPV, тоді як інший намагався зекономити, закривши свої номерні знаки, але зрештою представники місцевої ДАІ його зупинили й примусили зняти наліпку.

«Хлопця з народної міліції міста Курчатова посадили на 15 діб арешту через заклеєний номерний знак», — написав інший росіянин (продубльовано англійською в акаунті @wartranslated).

Від штрафів тим часом позбутися не так просто, оскільки їх доведеться оскаржувати в суді.

Traffic cameras are still operating in Kursk, and people are receiving speeding fines when trying to outrun FPVs. Some have resorted to covering their license plates but the traffic police force them to remove them. https://t.co/a39mosxzzM pic.twitter.com/8Bt1vcm8dX — Rob Lee (@RALee85) August 27, 2024

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Джерело: Ars Technica