Новини WTF 28.08.2024 о 22:55 comment views icon

Дорожні камери в Курську штрафують водіїв, що тікають від українських FPV, за перевищення швидкості

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Дорожні камери автофіксації й досі сумлінно працюють в Курську, фіксуючи порушення росіян, які «додають газу», тікаючи від українських FPV.

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Про це у Twitter написав американський військовий аналітик Роб Лі, посилаючись зокрема на скарги деяких росіян у Telegram.

«У Курську все ще працюють камери дорожнього руху, і люди отримують штрафи за перевищення швидкості, намагаючись втекти від FPV».

Одного російського «активіста» оштрафували на 9 тисяч рублів, коли він намагався подолати трасу, яка перебуває під прицілом українських FPV, тоді як інший намагався зекономити, закривши свої номерні знаки, але зрештою представники місцевої ДАІ його зупинили й примусили зняти наліпку. 

«Хлопця з народної міліції міста Курчатова посадили на 15 діб арешту через заклеєний номерний знак», — написав інший росіянин (продубльовано англійською в акаунті @wartranslated).

Від штрафів тим часом позбутися не так просто, оскільки їх доведеться оскаржувати в суді.

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Джерело: Ars Technica

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