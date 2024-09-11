Екскерівник Sony порадив звільненим розробникам «водити Uber» і «відпочити на пляжі рік»

Кріс Дірінг, колишній президент Sony Computer Entertainment Europe, висловив свою думку щодо масових звільнень в ігровій індустрії під час останнього випуску подкасту My Perfect Console. Він розповів про причини скорочень і дав поради звільненим розробникам.

За словами Дірінга, причиною скорочень робочих місць є не жадібність. Він зазначив, що коли обіймав керівну посаду, то збільшував кількість працівників поступово, щоб уникнути масових звільнень.

«Це болісно. Я не думаю, що це жадібність. Гадаю, це надмірний ентузіазм, який виник і посилився через наслідки пандемії та подальші обмеження в ланцюгах поставок», – пояснив Дірінг.

Chris Deering, former boss of PlayStation, does not believe the recent, widespread layoffs in the games industry derive from corporate greed, and that affected workers should “drive an Uber” or “go to the beach for a year” until things turn around: pic.twitter.com/uXUkNTbXQ5 — Simon Parkin (@SimonParkin) September 10, 2024

Колишній керівник Sony порадив тим, хто втратив роботу, «працювати водієм Uber, знайти дешеве житло та поїхати на пляж на рік, але стежити за новинами». Він наголосив, що без цього повернення в індустрію може стати ще складнішим.

Користувачі інтернету бурхливо відреагували на слова Дірінга, назвавши його «нерозумним» та «відірваним від реальності». «Він серйозно пропонує людям, які, можливо, мають утримувати сім’ї, “поїхати жити на пляж” або працювати водіями Uber?» – запитує один із коментаторів у Twitter.

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Згідно зі статистикою, у 2023 році в ігровій індустрії звільнили 10 500 осіб, а цього року кількість звільнених вже сягнула 11 540. Список компаній, які розлучилися зі своїми співробітниками, доволі довгий. Наприклад, у Rocksteady відділ контролю якості втратив понад половину своїх працівників за останній місяць, а одного співробітника звільнили під час його декретної відпустки. Bungie скоротила 220 посад, що становить близько 17% її робочої сили. У січні Microsoft звільнила 1900 розробників з Activision Blizzard та Xbox.

Джерело: 80.lv