Екскерівник Sony порадив звільненим розробникам «водити Uber» і «відпочити на пляжі рік»

Кріс Дірінг, колишній президент Sony Computer Entertainment Europe, висловив свою думку щодо масових звільнень в ігровій індустрії під час останнього випуску подкасту My Perfect Console. Він розповів про причини скорочень і дав поради звільненим розробникам.

За словами Дірінга, причиною скорочень робочих місць є не жадібність. Він зазначив, що коли обіймав керівну посаду, то збільшував кількість працівників поступово, щоб уникнути масових звільнень.

Chris Deering, former boss of PlayStation, does not believe the recent, widespread layoffs in the games industry derive from corporate greed, and that affected workers should “drive an Uber” or “go to the beach for a year” until things turn around: pic.twitter.com/uXUkNTbXQ5

— Simon Parkin (@SimonParkin) September 10, 2024