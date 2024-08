Final Fantasy XVI вийде на ПК у вересні: вже доступна демоверсія

Square Enix оприлюднила дату випуску ПК-версії гри Final Fantasy XVI. Однокористувацька рольова гра вперше була запущена на PS5 у червні 2023 року, а в грудні й квітні цього року вийшли два доповнення: Echoes of the Fallen та The Rising Tide, відповідно. Тепер до гри зможуть долучитися власники комп’ютерів. Продюсер Final Fantasy XVI Наокі Йошіда оголосив у вересні минулого року, що RPG отримає порт для ПК.

Final Fantasy XVI is coming to PC on September 17th!

Download and play the free demo from Steam or Epic Games Store now and pre-purchase today. #FF16 pic.twitter.com/7WjoixkDh1

