Final Fantasy XVI вийде на ПК у вересні: вже доступна демоверсія

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Square Enix оприлюднила дату випуску ПК-версії гри Final Fantasy XVI. Однокористувацька рольова гра вперше була запущена на PS5 у червні 2023 року, а в грудні й квітні цього року вийшли два доповнення: Echoes of the Fallen та The Rising Tide, відповідно. Тепер до гри зможуть долучитися власники комп’ютерів. Продюсер Final Fantasy XVI Наокі Йошіда оголосив у вересні минулого року, що RPG отримає порт для ПК.

Final Fantasy XVI is coming to PC on September 17th! Download and play the free demo from Steam or Epic Games Store now and pre-purchase today. #FF16 pic.twitter.com/7WjoixkDh1 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) August 19, 2024

В Square Enix обіцяють, що Final Fantasy XVI вийде на ПК 17 вересня 2024 року. Зацікавлені гравці вже можуть оформити попереднє замовлення на гру у Steam та Epic Games Store. Ціна становить 1399 грн. Також можна оформити попереднє замовлення на повне видання, що включає всі DLC. В такому випадку ціна становить 1999 грн. Разом з тим гравцям пропонується демоверсія гри в обох магазинах. Прогрес із частини демоверсії, яка охоплює початковий розділ гри, буде перенесено до повної версії.

З моменту першого запуску Final Fantasy XVI компанія Square Enix представила численні оновлення для виправлення помилок і додавання функцій для покращення якості, включно з функцією «швидкого завершення», щоб повернутися до виконавців квестів.

Джерело: The Verge

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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