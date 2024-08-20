Новини Ігри 20.08.2024 о 17:11 comment views icon

Final Fantasy XVI вийде на ПК у вересні: вже доступна демоверсія

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Вадим Карпусь

Автор новин

Final Fantasy XVI вийде на ПК у вересні: вже доступна демоверсія

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Square Enix оприлюднила дату випуску ПК-версії гри Final Fantasy XVI. Однокористувацька рольова гра вперше була запущена на PS5 у червні 2023 року, а в грудні й квітні цього року вийшли два доповнення: Echoes of the Fallen та The Rising Tide, відповідно. Тепер до гри зможуть долучитися власники комп’ютерів. Продюсер Final Fantasy XVI Наокі Йошіда оголосив у вересні минулого року, що RPG отримає порт для ПК.

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В Square Enix обіцяють, що Final Fantasy XVI вийде на ПК 17 вересня 2024 року. Зацікавлені гравці вже можуть оформити попереднє замовлення на гру у Steam та Epic Games Store. Ціна становить 1399 грн. Також можна оформити попереднє замовлення на повне видання, що включає всі DLC. В такому випадку ціна становить 1999 грн. Разом з тим гравцям пропонується демоверсія гри в обох магазинах. Прогрес із частини демоверсії, яка охоплює початковий розділ гри, буде перенесено до повної версії.

З моменту першого запуску Final Fantasy XVI компанія Square Enix представила численні оновлення для виправлення помилок і додавання функцій для покращення якості, включно з функцією «швидкого завершення», щоб повернутися до виконавців квестів.

Джерело: The Verge

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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