GOG відкрив фестиваль "Дні України" — Cossacks, колекція Whale Rock та інші зі знижкою до -95%

Платформа GOG запустила тематичну акцію, присвячену українським розробникам — “Дні України“.
Протягом семи днів користувачі можуть придбати понад сотню ігор та доповнень наших розробників зі значними знижками — деякі тайтли подешевшали майже вдесятеро. Серед найпомітніших пропозицій — серія Sherlock Holmes від київської студії Frogwares зі знижкою 90%, ігри Metro — мінус 85%, а S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна зі знижкою 30%.
Акція охоплює як культові франшизи, так і менш відомі, але атмосферні проєкти: Cossacks, Fox Tails, Ostriv, Dofamine (вартістю лише $0.23), Boxville та багато інших. Усі ігри на GOG — без DRM, тож після покупки вони залишаються у вашій бібліотеці назавжди і не потребують підключення до інтернету .
Невеликий список ігор зі знижками в GOG від дешевших до дорожчих
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — $30.9 (-30%)
- The Sinking City Remastered — $7.79 (-70%)
- STONKS-9800 — $4.40 (-30%)
- FoxTail — $4.19 (-30%)
- Whale Rock Games – Immersive Puzzles Bundle — $3.18 (-95%)
- Metro: Last Light Redux — $2.99 (-85%)
- Metro 2033 Redux — $2.99 (-85%)
- Boxville — $2.34 (-50%)
- Heroes of Annihilated Empires — $1.99 (-75%)
- Knightin’+ — $1.99 (-50%)
- Sherlock Holmes: Crimes and Punishments — $1.69 (-90%)
- Cossacks Anthology — $1.39 (-75%)
- Bounty Train — $0.69 (-90%)
- Trust No One — $0.69 (-50%)
Також тиждень українських ігор також триває в Steam, де представлено не тільки знижки, а ще й багато анонсів. Ми відібрали 19 майбутніх ігор, серед яких піксельна Last of Us та ізометричний S.T.A.L.K.E.R.
