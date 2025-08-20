GOG відкрив фестиваль "Дні України" — Cossacks, колекція Whale Rock та інші зі знижкою до -95%

GOG

Платформа GOG запустила тематичну акцію, присвячену українським розробникам — “Дні України“.

Протягом семи днів користувачі можуть придбати понад сотню ігор та доповнень наших розробників зі значними знижками — деякі тайтли подешевшали майже вдесятеро. Серед найпомітніших пропозицій — серія Sherlock Holmes від київської студії Frogwares зі знижкою 90%, ігри Metro — мінус 85%, а S.T.A.L.K.E.R. 2 доступна зі знижкою 30%.

Акція охоплює як культові франшизи, так і менш відомі, але атмосферні проєкти: Cossacks, Fox Tails, Ostriv, Dofamine (вартістю лише $0.23), Boxville та багато інших. Усі ігри на GOG — без DRM, тож після покупки вони залишаються у вашій бібліотеці назавжди і не потребують підключення до інтернету .

Невеликий список ігор зі знижками в GOG від дешевших до дорожчих

Також тиждень українських ігор також триває в Steam, де представлено не тільки знижки, а ще й багато анонсів. Ми відібрали 19 майбутніх ігор, серед яких піксельна Last of Us та ізометричний S.T.A.L.K.E.R.