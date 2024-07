Колишній віцепрезидент Microsoft показав першу копію Windows 95

Бред Сільверберг, колишній старший віцепрезидент та менеджер з продуктів Microsoft, показав першу у світі копію Windows 95. Все почалося з публікації Дейва Пламмера, іншого видатного працівника Microsoft, який стоїть за Диспетчером завдань, ZIP-файлами та грою в пінбол Space Cadet, яка постачалася безкоштовно з Windows. У дописі Дейв продемонстрував свою версію Windows 95 Special Edition, яку він отримав під час запуску.

Now here’s something you don’t see every day: My Windows 95 Special Edition still in the shrinkwrap… from launch day. pic.twitter.com/bGMJGd5nuz

— Dave W Plummer (@davepl1968) July 6, 2024