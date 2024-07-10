Колишній віцепрезидент Microsoft показав першу копію Windows 95

Бред Сільверберг, колишній старший віцепрезидент та менеджер з продуктів Microsoft, показав першу у світі копію Windows 95. Все почалося з публікації Дейва Пламмера, іншого видатного працівника Microsoft, який стоїть за Диспетчером завдань, ZIP-файлами та грою в пінбол Space Cadet, яка постачалася безкоштовно з Windows. У дописі Дейв продемонстрував свою версію Windows 95 Special Edition, яку він отримав під час запуску.

Now here’s something you don’t see every day: My Windows 95 Special Edition still in the shrinkwrap… from launch day. pic.twitter.com/bGMJGd5nuz — Dave W Plummer (@davepl1968) July 6, 2024

Це спонукало Бреда Сільверберга відповісти та згадати, що він все ще має першу коли-небудь створену Windows 95. Це не просто перша версія Windows 95 або копія з першої партії, яка потрапила на полиці. Це перша копія Windows 95, яка зійшла з конвеєра, найперша копія Windows 95, створена Microsoft. Бреда попросили опублікувати фото, і він це зробив.

Windows 95 вийшла 15 серпня 1995 року (RTM), в роздрібній торгівлі ОС з’явилася 24 серпня. Нова Windows поєднала раніше окремі релізи MS-DOS та оболонки Microsoft Windows, отримала значно кращий графічний інтерфейс та нові функції, такі як підключення пристроїв Plug-and-play. Windows 95 представила багато елементів, які наслідували пізніші версії Windows, такі як панель завдань, кнопка «Пуск» тощо.

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Провідник файлів дебютував під своєю назвою саме у Windows 95. До цього Microsoft поставляла Windows з MS-DOS Executive, а пізніше замінила його на File Manager у Windows 3.x. Windows 95 представила користувацький інтерфейс у тому вигляді, який відомий сьогодні. Концепція робочого столу також дебютувала у Windows 95. Ідея закріплення піктограм на робочому столі була реалізована саме в ній. Проста ідея, що можна розмістити теку чи програму на робочому столі стала одною з основних у сучасних ОС.

Джерело: XDA

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