Новини WTF 05.09.2023 о 08:53

Маск назвав Burning Man «найкращим мистецтвом на Землі» – на тлі повеней, які заблокували тисячі людей у пустелі (одна – загинула)

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Ілон Маск високо оцінив Burning Man – щоправда, знову загнав себе у халепу, проігнорувавши останні події на фестивалі.

«Burning Man – унікальний. Важко описати для тих, хто ніколи там не був. Найкраще мистецтво на Землі‎», – написав Маск.

Цьогорічний фестиваль у пустелі завершився трагедією – тисячі людей опинились заблокованими у пустелі Невади через проливні повені, а одна загинула (хоча причини не пов’язують з погодою).

Цікаво, що свій коментар Маск залишив під відео, яке ніяк не пов’язане з фестивалем. На ролику показаний фрагмент «‎з грязьового шоу Balengiaga» на тижні моди у Парижі, яке інший жартівник вирішив підписати так:

«‎Зараз я перебуваю на Burning Man і попри несподівані виклики, деяким артистам вдалось влаштувати імпровізоване дефіле. Я глибоко натхнений винахідливістю цієї спільноти».

Сама соцмережа додала примітку, що відео не стосується фестивалю Burning Man, але Маск, схоже, проігнорував це.

Учасник Burning Man пробирається по багнюці у Блек-Рок-Сіті в пустелі Невада, 2 вересня 2023 року. Фото: Reuters
Учасник Burning Man пробирається по багнюці в пустелі Невади, 2 вересня 2023 року. Фото: Reuters

У зв’язку з важкими погодними умовами та трагедією фестиваль призупинили, хоча планували відкриття у понеділок зранку. Згідно з вебсайтом Burning Man, фестиваль — це «тимчасова столиця спільноти, мистецтва, самовираження та самозабезпечення». Шестиденний захід у пустелі Блек Рок мав тривати з 27 серпня по 4 вересня.

«‎Поверни Twitter!». Ілона Маска освистав натовп на геймерському турнірі з Valorant

Пости
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
Маск назвав Burning Man «найкращим мистецтвом на Землі» – на тлі повеней, які заблокували тисячі людей у пустелі (одна – загинула)
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Джерело: Independent

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Пости
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Пости
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Пости
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати