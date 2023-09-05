Маск назвав Burning Man «найкращим мистецтвом на Землі» – на тлі повеней, які заблокували тисячі людей у пустелі (одна – загинула)

Ілон Маск високо оцінив Burning Man – щоправда, знову загнав себе у халепу, проігнорувавши останні події на фестивалі.

«Burning Man – унікальний. Важко описати для тих, хто ніколи там не був. Найкраще мистецтво на Землі‎», – написав Маск.

Цьогорічний фестиваль у пустелі завершився трагедією – тисячі людей опинились заблокованими у пустелі Невади через проливні повені, а одна загинула (хоча причини не пов’язують з погодою).

I’m currently stranded at Burning Man, along with thousands of others. Despite the unexpected challenges, some artists managed to put together an impromptu catwalk show. The “I’m in the mud” show is a metaphor for trying stuff and always learning. I’m deeply inspired by the… pic.twitter.com/ZK7Z7nK79B — Ana Mostarac (@anammostarac) September 3, 2023

Цікаво, що свій коментар Маск залишив під відео, яке ніяк не пов’язане з фестивалем. На ролику показаний фрагмент «‎з грязьового шоу Balengiaga» на тижні моди у Парижі, яке інший жартівник вирішив підписати так:

«‎Зараз я перебуваю на Burning Man і попри несподівані виклики, деяким артистам вдалось влаштувати імпровізоване дефіле. Я глибоко натхнений винахідливістю цієї спільноти».

Сама соцмережа додала примітку, що відео не стосується фестивалю Burning Man, але Маск, схоже, проігнорував це.

У зв’язку з важкими погодними умовами та трагедією фестиваль призупинили, хоча планували відкриття у понеділок зранку. Згідно з вебсайтом Burning Man, фестиваль — це «тимчасова столиця спільноти, мистецтва, самовираження та самозабезпечення». Шестиденний захід у пустелі Блек Рок мав тривати з 27 серпня по 4 вересня.

Джерело: Independent