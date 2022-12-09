Microsoft додасть у Windows 11 функцію запису відео з екрана – оновлені Ножиці вже доступні тестувальникам в Dev Channel

Інструмент Snipping Tool у Windows 11 незабаром буде оновлений і зможе зберігати відео з екрана. Користувачам Windows не доведеться покладатися на Xbox Game Bar, драйвери відеокарт NVIDIA або інші сторонні інструменти.

Нова опція незабаром буде доступною бета-тестерам та дозволить зберегти весь екран або обрати його ділянку – що корисно для запису окремих вікон додатків. Оновлення з’явилося через чотири роки після того, як Майкрософт представила функцію створення знімків екрана для Windows.

«Ми знаємо, що Snipping Tool користується популярністю серед учасників програми попередньої оцінки, тому ми дуже раді представити в цьому оновленні вбудовану функцію запису екрана! — пояснює Дейв Грохокі, головний продакт-менеджер вбудованих програм Windows. — «Інструмент Snipping Tool дозволяє швидко та легко захоплювати зображення та обмінюватися контентом на ПК, а завдяки вбудованому запису екрана ми розширюємо ці можливості для ще більшої кількості контенту».

Microsoft тільки почала тестувати функцію за допомогою тестувальників Windows 11 на Dev Channel, тому мине ще деякий час, перш ніж Snipping Tool буде випущений для всіх користувачів Windows 11.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: The Verge