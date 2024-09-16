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Нещодавно HBO оголосила кастинги на ролі Гаррі, Герміони та Рона для своєї серіальної екранізації, однак фанати все ще очікують на повернення деяких ключових акторів із попередніх фільмів — Ґері Олдмен, до прикладу, і сам не проти знову зануритися у всесвіт «Гаррі Поттера», однак у новій для себе ролі.

Олдмен зіграв Сіріуса Блека у трьох частинах екранізації книг Джоан Роулінг, однак його поява в історії, як каже сам актор, було занадто короткочасною.

«Люблю Сіріуса. Однак він пробув в історії недостатньо: з’явився і швидко пішов», — каже Олдмен в інтерв’ю Indie Wire.

Актор додав, що не певен, чи зможе повторити свою основну роль у майбутньому серіалі про «Гаррі Поттера», однак розраховує на іншу провідну — зважаючи на свій вік.

«Можливо, за кілька років я зможу зіграти Дамблдора», — жартує (або ні) Олдмен, додаючи, що йому поки творці шоу не дзвонили.

Зараз Ґері Олдмена можна побачити у четвертому сезоні серіалу «Повільні коні» / Slow Horses від Apple TV+ — актор повторив роль керівника відділу шпигунів-невдах Джексона Лемба. За роботу в третьому сезоні його номінували на «Еммі», однак серіал цього року отримав лише нагороду за сценарій.

Щодо самого серіалу про «Гаррі Поттера», то нині він навіть не має офіційної назви — про його замовлення в HBO оголосили у квітні 2023 року, а влітку підтвердили, що шоуранером стане Франческа Гардінер («Спадкоємці»), тоді як Марк Майлод («Гра престолів») та Джоан Роулінг виступатимуть в ролі виконавчих продюсерів.

На кастинг для ролей Гаррі, Рона та Герміони запросили акторів, яким у квітні 2025 року має виповнитися 9-11 років — обов’язково резидентів Великої Британії чи Ірландії.

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«Серіал представить новий акторський склад для нового покоління фанатів, і буде сповнений фантастичними деталями, які так люблять шанувальники», — з офіційного синопсиса.

Очікується, що серіал, який називали «правдивою адаптацією» однієї з найуспішніших франшиз, дебютує на HBO та потоковому сервісі Warner Bros. Discovery Max у 2026 році.

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