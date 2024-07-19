На Apple TV+ вийшов мінісеріал «Леді в озері» — трилер з репортеркою Наталі Портман, яка розслідує загадкові вбивства

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Серіал «Леді в озері» заснований на реальних подіях, описаних в романі письменниці Лори Ліппман.

Події серіалу розгортаються в Балтиморі 1960-х років, коли місцева репортерка Медді Шварц залишає свого чоловіка заради кар’єри та вирішує самостійно розслідувати два таємничі вбивства — 11-річної єврейки Тесси Файн та 33-річної Клео Шервуд, яка боролася за права темношкірих людей.

Головні ролі взяли на себе Наталі Портман (телевізійний дебют акторки у головній ролі) та Мозес Інґрам («Обі-Ван Кенобі»), а режисеркою виступила Альма Хар’ель.

Наразі на Apple TV+ доступні перші два епізоди «Леді в озері» (з українськими субтитрами) — решта з загалом семи виходитимуть щоп’ятниці.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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