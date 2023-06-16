Нова МКС на базі Starship. NASA співпрацюватиме зі SpaceX, Blue Origin і ще 5 компаніями у розробці нових орбітальних станцій

NASA обрало компанії для участі у програмі Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC), яка спрямована на розробку нових комерційних космічних станцій та технологій на низькій навколоземній орбіті (LEO). Перша ітерація CCSC була запущена в грудні 2014 року, коли агенція уклала контракти з ATK, Final Frontier Design, SpaceX і United Launch Alliance.

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Для участі у другій ініціативі NASA обрала 7 американських компаній:

Blue Origin – для розробки комерційних транспортних можливостей, які забезпечать доступ США до орбіти для доставлення екіпажу та інших місій.

Northrop Grumman Systems Corporation – забезпечить автономні та роботизовані технології для проведення комерційних наукових досліджень і виробничих можливостей на LEO.

Ілюстрація концепту стійкої платформи Northrop Grumman на низькій навколоземній орбіті.

Sierra Space Corporation — для розвитку комерційної екосистеми на орбіті, включно з космічним транспортом наступного покоління, інфраструктурою в космосі та космічними об’єктами, які можна розширювати та адаптувати.

Корпорація Space Exploration Technologies (SpaceX) — забезпечить наростальний портфель технологій із найближчою еволюцією Dragon і одночасною розробкою Starship. Останній також може використовуватися як ключовий елемент майбутньої модульної орбітальної станції.

Special Aerospace Services — для створення технологій обслуговування в космосі, силових установок і роботизованих технологій: автономних маневруючих блоків (AMU) і систему Astronaut Assist-AMU, які призначені для безпечного складання комерційних пунктів призначення на низькій навколоземній орбіті, обслуговування та інспекції космічних систем.

ThinkOrbital Inc. — для розробки ThinkPlatforms: самозбірних, одноразових, великомасштабних орбітальних платформ для широкого спектра застосувань на низькій навколоземній орбіті, включно з космічними дослідженнями, виробництвом та місіями астронавтів; та CONTESA – технології зварювання, різання, контролю та адитивного виробництва, яка допомагатиме у великомасштабному виробництві в космосі.

Ілюстрація проєкту ThinkPlatform від ThinkOrbital на низькій навколоземній орбіті.

Vast Space LLC – співпраця над технологіями та операціями, необхідними для станцій, що працюють в умовах мікрогравітації та штучної гравітації. Включно з місією Haven-1, яка забезпечить середовище мікрогравітації для перебування екіпажу, проведення досліджень і виробництва в космосі.

Майбутня станція Haven-1, яка обертатиметься, створюючи штучну гравітацію, і спочатку працюватиме як автономна одиниця, а пізніше стане одним з модулів майбутньої 100-метрової станції Vast.

Раніше США, Японія, Канада та країни-учасниці ESA (Європейського космічного агентства) підтвердили, що підтримуватимуть роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року, а росія заявила, що планує це робити принаймні до 2028-го.

Нині американська космічна агенція фінансує розробку кількох концепцій приватних космічних станцій, сподіваючись, що принаймні одна з них буде запущена до того, як МКС зустріне свій кінець у вогняному (але контрольованому) повторному вході в атмосферу Землі. У торішній доповіді NASA було сказано, що економія від переходу з МКС до комерційних платформ як місця для співпраці та наукових досліджень оцінюється приблизно в $1,3 млрд у 2031 році та збільшиться до $1,8 млрд до 2033 року.

Нове співробітництво передбачає, що компанії залучать власний капітал для реалізації космічних комерційних проєктів спільно з NASA, використовуючи знання та досвід агенції.

Джерело: NASA