«Игра в кальмара» поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов

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Онлайн-кинотеатр Netflix назвал «‎Игру в кальмара» «самым успешным запуском» в истории платформы и сообщил, что нашумевшая южнокорейская дорама в жанре выживания установила абсолютный рекорд — за 17 дней с момента релиза (17 сентября) шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов.

Кроме того, «Игра в кальмара» — первое шоу на платформе, преодолевшее рубеж в 100 миллионов в первые 28 дней после премьеры.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made. It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021

Для сравнения, предыдущий рекордсмен — псевдоисторическая костюмированная романтическая драма «Бриджертоны» — за тот же период посмотрели на 82 миллионах аккаунтов.

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«Игра в кальмара» сейчас абсолютно везде — в трендах TikTok и YouTube, в непрекращающихся мемах и множестве публикаций, анализирующих, как южнокорейское шоу, создававшееся сугубо под местный рынок, сумело затмить именитые франшизы и стать самым популярным сериалом планеты. Тем временем разговоры об «Игре в кальмара» не утихают. Более того, популярность шоу, о котором сейчас вещают из каждого утюга, продолжает расти. Оно уже стало настоящим феноменом поп-культуры — маски охранников с геометрическими фигурами во все лицо и их фирменные красные плащи вовсю продаются в интернете, подростки пытаются повторить испытания из сериала, а инди-разработчики воссоздают игры по испытаниям из шоу.