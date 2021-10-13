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«Игра в кальмара» поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов

«Игра в кальмара» поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов

«Игра в кальмара» поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов

Онлайн-кинотеатр Netflix назвал «‎Игру в кальмара» «самым успешным запуском» в истории платформы и сообщил, что нашумевшая южнокорейская дорама в жанре выживания установила абсолютный рекорд — за 17 дней с момента релиза (17 сентября) шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов.

Кроме того, «Игра в кальмара» — первое шоу на платформе, преодолевшее рубеж в 100 миллионов в первые 28 дней после премьеры.

Для сравнения, предыдущий рекордсмен — псевдоисторическая костюмированная романтическая драма «Бриджертоны» — за тот же период посмотрели на 82 миллионах аккаунтов.

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«Игра в кальмара» сейчас абсолютно везде — в трендах TikTok и YouTube, в непрекращающихся мемах и множестве публикаций, анализирующих, как южнокорейское шоу, создававшееся сугубо под местный рынок, сумело затмить именитые франшизы и стать самым популярным сериалом планеты. Тем временем разговоры об «Игре в кальмара» не утихают. Более того, популярность шоу, о котором сейчас вещают из каждого утюга, продолжает расти. Оно уже стало настоящим феноменом поп-культуры — маски охранников с геометрическими фигурами во все лицо и их фирменные красные плащи вовсю продаются в интернете, подростки пытаются повторить испытания из сериала, а инди-разработчики воссоздают игры по испытаниям из шоу.

Рецензия на сериал «Игра в кальмара» / Squid Game


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