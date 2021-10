«Игра в кальмара» поставила абсолютный рекорд для Netflix — шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов

Онлайн-кинотеатр Netflix назвал «‎Игру в кальмара» «самым успешным запуском» в истории платформы и сообщил, что нашумевшая южнокорейская дорама в жанре выживания установила абсолютный рекорд — за 17 дней с момента релиза (17 сентября) шоу посмотрели на 111 миллионах аккаунтов.

Кроме того, «Игра в кальмара» — первое шоу на платформе, преодолевшее рубеж в 100 миллионов в первые 28 дней после премьеры.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.

It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ

