Netflix опублікував на YouTube повну версію мультфільму «Німона» / Nimona — номінанта на «Оскар-2024»

Повну версію визнаного мультфільму «Німона» / Nimona (10+) студії Annapurna Pictures, який цьогоріч отримав номінацію на «Оскар» у відповідній категорії, тепер можна абсолютно безплатно подивитися на каналі онлайн-кінотеатру на YouTube — зокрема і в Україні.

Фентезійний анімаційний фільм про дівчинку-перевертня та лицаря, яких озвучили Хлоя Морец та Різ Ахмед, доступний для перегляду лише в оригінальному озвучуванні та з англійськими субтитрами. Версії з українським дубляжем чи навіть субтитрами цього разу не пропонують. Тривалість мультфільму — 99 хвилин, а максимальна роздільна здатність, у якій фільм доступний на YouTube, — 1080p.

«Німона» заснована на однойменному коміксі, який створив карикатурист Ен Ді Стівенсон. За сюжетом, лицаря Баллістера Блекхарта звинувачують у жахливому злочині. Щоб довести свою непричетність, він об’єднується з дівчиною-перевертнем Німоною, яка здатна перетворюватися на будь-яку тварину.

Свого часу мультфільм пройшов справжнісіньке виробниче пекло, що тривало 7 років (спочатку його планували випустити у 2020 році) — після поглинання 21st Century Fox керівництво Disney зупинило виробництво через тему ЛГБТ, після чого його кілька разів відкладали, перш ніж скасувати через закриття «Blue Sky Studios» (колишньої дочірньої компанії 20th Century Studios) у квітні 2021 року. Зрештою Annapurna Pictures викупила права та відродила проєкт, а DNEG Animation взяла на себе анімацію, щоб доробити мультфільм для випуску на Netflix, де «Німона» доступна з 30 червня 2023 року — з повноцінним українським дубляжем.

Попри все «Німона» отримала загалом схвальні відгуки як критиків, так і глядачів — на агрегаторі Rotten Tomatoes у неї 93% «свіжості» на основі 100 рецензій критиків та 91% (на основі 2500+ оцінок) від глядачів, а на Metacritic — 75% (на основі 17 рецензій критиків) та 7,3 бала з 10 (на основі 159 оцінок глядачів).

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Повна версія мультфільму «Німона»

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