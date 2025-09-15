Ноутбук Krayzor має подвійний сенсорний екран, модульну відеокарту та механічну клавіатуру

Новини Пристрої 15.09.2025 comment views icon

Модульний ноутбук Krayzor

Модульні ноутбуки потроху набирають популярності і з’являються у ширшому виборі. На додачу до Framework Laptop 16 тепер можна придивитися до нового рішення від Krayzor, яке пропонує модульну відеокарту, механічну клавіатуру та двоекранний інтерфейс.

Ноутбук орієнтований на геймерів, творців контенту та тих, хто часто працює в режимі багатозадачності. Його головна особливість — додатковий 12,3-дюймовий сенсорний екран із роздільною здатністю 1920×720 пікселів, розташований між основним дисплеєм та клавіатурою. Він може працювати як незалежний монітор або як продовження основного, дозволяючи перетягувати вікна між екранами. Також сенсорна панель може відображати розширені функції клавіатури чи допоміжні застосунки під час роботи або гри.

Клавіатура оснащена 62 механічними перемикачами, які можна замінювати, і підтримує RGB-підсвічування з регулюванням кольору та яскравості. Над тачпадом розташовані три фізичні коліщатка, що дозволяють швидко змінювати гучність та яскравість обох екранів.

За графіку відповідає відеокарта Nvidia RTX 4060 з 8 ГБ пам’яті. Вона може виявитися недостатньо продуктивною для найвимогливіших ігор на максимальних налаштуваннях, проте користувачі мають можливість оновити її, придбавши окремий MXM-сумісний модуль. Водночас знайти мобільний GPU потужніший за RTX 4060 буде непросто.

Основний 16-дюймовий дисплей отримав роздільну здатність 2560×1600 пікселів, частоту оновлення 240 Гц, час відгуку 1 мс і кути огляду 178 градусів. Конфігурації передбачають 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті, хоча швидкість модулів не уточнюється. Центральний процесор — Intel Core i9-12900H (як і в двохекранному ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED ще 2022 року випуску) з 14 ядрами, 20 потоками, частотою до 5 ГГц і кешем на 24 МБ.

З мінусів — ноутбук не підтримує сучасні високошвидкісні стандарти на кшталт USB4 чи Thunderbolt 5, які дозволили б підключати зовнішні відеокарти. Замість цього пропонуються один USB 2.0, один USB 3.0, невідомий за протоколом Type-C та HDMI із незрозумілою пропускною здатністю.

Krayzor представила свій модульний ноутбук на Kickstarter. Компанія заявляє, що має чотирирічний досвід у виробництві OEM- і ODM-рішень. Проте під цією назвою вона раніше не фігурувала в публічному просторі, а новий ноутбук є першим проєктом на Kickstarter. Це означає, що потенційним покупцям варто бути уважними й зважати на ризики.

Постачання готових пристроїв заплановані на грудень. Повна стартова ціна становить $1290, але перші покупці можуть придбати ноутбук за спеціальною ціною від $851.

Джерело: techspot

