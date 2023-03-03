Очільник Мінцифри Михайло Федоров офіційно звернувся до Valve, Sony та Microsoft щодо блокування «аполітичної» російської гри Atomic Heart

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що від імені його міністерства були спрямовані офіційні листи до компаній Sony, Microsoft та Valve з проханням заблокувати продажі гри Atomic Heart.

Atomic Heart – це пригодницький бойовик, дія якого відбувається в альтернативному СРСР 1955 року. Гравцю пропонується в ролі “хорошого” агента КДБ розібратися в причинах раптової агресії роботів на секретному об’єкті. Розроблена на «газпромівські» кошти гра вийшла 21 лютого 2023 року на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Atomic Heart створила “кіпрська” студія Mundfish, яка насправді є російською. Вона під зав’язку набита ворожою російською пропагандою, тож ми наполегливо рекомендуємо оминати її десятою дорогою.

Official requests to ban selling Atomic Heart game. I do believe neither of these businesses support bloody regime, murders or romanticizing communism. Brand new level of Russian digital propaganda – using gaming industry.@Sony @PlayStation @Microsoft @Xbox @valvesoftware @Steam pic.twitter.com/DpaNO57bZC — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 3, 2023

Саме ця пропаганда й стала причиною звернення до міжнародних компаній, які утримують цифрові майданчики розповсюдження ігор, з проханням припинити продаж Atomic Heart.

«Російська пропаганда хоче закріпитися ще й в ігровій індустрії. Робимо все, щоб не дати їй цього зробити», – зазначив Михайло Федоров.

Він додав, що російська пропаганда вийшла на новий рівень, використовуючи у своїх цілях ігрову індустрію. Також міністр виразив впевненість у тому, що жодна з зазначених компаній «не підтримує кривавий режим, вбивства чи романтизацію комунізму».