П’ятий сезон серіалу «Зоряний шлях: Діскавері» (Star Trek: Discovery) буде останнім — він вийде у 2024 році

До завершення серіалу Paramount+ «Зоряний шлях: Діскавері» залишився лише один сезон. У його офіційному описі говориться, що «капітан Майкл Бернем (Сонікуа Мартін-Грін) і команда USS Discovery розкривають таємницю, яка відправить їх в епічну пригоду по всій галактиці, щоб знайти давню силу, існування якої навмисно приховувалося століттями». Попередньо відомо, що п’ятий сезон вийде 2024 року, а не цього, як очікувалося раніше.

«Стар Трек: Діскавері» став першим у франшизі, де головну роль зіграла афроамериканка; в ньому також широко представлені персонажі ЛГБТ. Зараз серіал вважається найтривалішою драмою на Paramount+. Його дебют у 2017 році призвів до рекордного зростання кількості передплатників потокового сервісу, відомого тоді як CBS All Access. Його успіх проклав шлях для інших шоу в цьому кіно, включно з мультсеріалами «Нижні палуби» (Lower Decks) і Star Trek: Prodigy.

«Зоряний шлях: Діскавері» – постійний лідер на сервісі, близький та дорогий серцям легіонів шанувальників Star Trek, а також усім нам тут, в Paramount+. Серіал, його неймовірний акторський склад і творці відкрили нову еру для «Зоряного шляху» понад шість років тому, охоплюючи майбутнє потокового мовлення серіалів, втілюючи у життя глибоких та складних персонажів, які вшановують спадщину Джина Родденберрі, при цьому надаючи більшу різноманітність, інклюзивність, а також розширення кордонів відзначеного багатьма нагородами [фантастичного] світу. Цього останнього сезону наша улюблена команда вирушить у нову пригоду… наступного року», — Таня Джайлз, директор програм Paramount Streaming.

Наразі шанувальники франшизи стежать за серіалом «Зоряний шлях: Пікар», що транслюється на Paramount+. Його третій сезон також стане останнім, у ньому можна зустріти багатьох знайомих персонажів зі Star Trek 1980-х та 1990-х. За чутками, сервіс розробляє відгалуження, засновані на історіях персонажів шоу.

Джерело: Engadget