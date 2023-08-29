Портрет українського айтівця за DOU: 29-річний парубок без дітей, що донатить на ЗСУ по $190 на місяць

Під час проведення літнього зарплатного опитування профільний ресурс DOU також проаналізував багато інформації про життя й роботу українських айтівців. На підставі цих даних було створено середньостатистичний портрет ІТ-фахівця за 2023 рік та виявлені загальні тенденції галузі. Аналіз ґрунтується на даних 12 746 анкет айтівців, які нині перебувають в Україні, і 1313 тих, які переїхали за кордон через війну, проте планують повернутися.

Середній вік українського айтівця становить 29 років. При цьому понад 80% учасників опитування потрапили в категорію до 35 років. А тих, кому понад 40 років, лише 5%.

Майже три чверті посад в українському ІТ займають чоловіки ─ 74%. Разом з тим частка жінок поступово зростає та за рік збільшилась з 23% до 26%. Найбільше серед жінок тестувальниць (29%) і розробниць (17%).

83% українських айтівців живуть у великих містах: 36% у Києві, 18% у Львові. В інших містах-мільйонниках ІТ-спільноти набагато менші: 6% живуть у Дніпрі, 4% в Одесі, 3% у Харкові.

10% респондентів живуть за кордоном, але планують повернутися в Україну. 35% з них — у Польщі. Айтівці потроху повертаються в Україну ─ частка тих, хто живе за кордоном, за пів року скоротилась з 13% до 10%. Переважно повертаються в Київ.

Приблизно п’ята частина українських айтівців вільні від відносин. Майже половина (42%) — офіційно одружені, 18% ─ разом мешкають, 17% ─ мають стосунки.

Лише 27% айтівців мають дітей. Найчастіше їх заводять після 30.

Більшість айтівців (86%) мають технічні спеціальності. Майже половина з них розробники (47%). Ще 20% — тестувальники. На третьому місці — РМ (їх 6%). Серед нетехнічних посад в ІТ найпоширенішими є HR/рекрутинг / Learning and Development (це 5% всіх фахівців в ІТ), дизайнери й художники (4%). Досить поширеним явищем є зміна спеціалізації ─ 35% змінювали напрям кар’єри.

70% айтівців мають менше ніж 5 років досвіду у нинішній спеціалізації. Найбільше досвіду мають фахівці з DBA (65% з них працюють більше як 5 років за своєю спеціалізацією), сисадміни (46%), розробники та фахівці з ERP/CRM (36%).

Розподіл фахівців за посадами залишається стабільним. Найчастіше зустрічаються фахівці рівня Middle (36%) або Senior (26%). Лише 14% мають керівний рівень Lead/Head/Architect.

88% опитаних айтівців мають вищу освіту, ще 4% вчаться у ВНЗ, а 4% ─ його кинули. Читання професійної літератури поступово втрачає популярність: нині за допомогою книжок підвищують свою кваліфікацію 45% айтівців, а 2019 року їх було 67%. Понад половина українських IT-фахівців (55%) знають англійську мову на хорошому рівні (Upper-Intermediate чи Advanced).

84% айтівців задоволені нинішнім рівнем доходу. Психологічною межею вважається рівень $500 ─ все, що нижче, вважається «мало». Межею, після якої починається «багато», 2023 року є $6000.

Попри війну 66% фахівців заробляють більше, ніж витрачають. Хоча рік тому цей показник становив 71%. Ще 27% витрачають весь дохід і лише 7% витрачають більше, ніж заробили. Не вистачає на прожиття в основному тим, хто заробляє менше ніж $1000 на місяць. Більшість фахівців, починаючи з доходу від $1000, навіть можуть заощаджувати. 8% айтівців працюють на кількох роботах.

Основними сферами, в яких працюють українські айтівці, залишаються е-commerce (19%) та фінтех (14%). Поступово зростає частка проєктів у сфері Medtech (9% проти 5% 2020 року). Кількість фахівців, які працюють у проєктах, пов’язаних з Media та Mobile, навпаки, поступово зменшується.

Цьогоріч вперше зрівнялася кількість айтівців, які працюють в продуктовій сфері та аутсорсі ─ їх по 40%.

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71% айтівців працюють у середніх або великих ІТ-компаніях чисельністю понад 50 співробітників.

ФОП ─ основна форма працевлаштування українських айтівців. Приватними підприємцями оформлені 81% з них. Частка гіг-контракторів за рік зросла з 1% до 5%.

Понад половина айтівців (57%) прийшли в цю сферу 5 чи менше років тому. 4% фахівців становлять ті, хто зміг «зайти в ІТ» протягом останнього року.

85% айтівців повністю чи переважно працюють віддалено. Хоча ще у 2019 році 80% айтівців в Україні щодня ходили в офіс.

68% опитаних працюють у межах 35-45 годин на тиждень. 54% айтівців, які перепрацьовують, отримують компенсацію за додаткові години від свого роботодавця.

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57% українських фахівців випробували в роботі інструменти штучного інтелекту. Найпопулярніший — ChatGPT. 51% респондентів намагалися перекласти на нього свої робочі задачі. Найчастіше ─ маркетологи (78% мають досвід використання), керівники найвищого рівня (70%) та фахівці з продажів і розвитку бізнесу (68%). На другому місці — Copilot. Ним користуються 16% СТО/Director of Engineering, 15% розробників, 9% фахівців з Data Science та Big Data і 7% DevOps/SRE.

Айтівці продовжують активно переказувати гроші на ЗСУ та волонтерам ─ таких 81%. Проте середній розмір донатів за рік скоротився з $270 на місяць (серед тих, хто жертвував) до $190.