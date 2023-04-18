Презентація Xiaomi: камерафон Xiaomi 13 Ultra (від $872 у Китаї), планшети Pad 6 ($290) і Pad 6 Pro ($363) та фітнес-браслет Mi Band 8 ($34)

Представлений сьогодні флагманський смартфон Xiaomi 13 Ultra з чотирма 50 МП камерами оглядачі авансом називають одним із найкращих камерафонів на ринку. На відміну від попередника, Xiaomi 13 Ultra буде продаватися у всьому світі.

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На задній панелі смартфона розташовані чотири камери, створені у співпраці з Leica. Вони знаходяться під єдиним скляним куполом, який Xiaomi називає об’єктивом Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH.

Основна камера оснащена 50 МП дюймовим сенсором IMX989 і 23-мм об’єктивом з оптичною стабілізацією та фізичною двоступеневою діафрагмою, яка забезпечує відкриття f/1,9 при мінімальній глибині різкості (для розмиття або боке) і f/4,0 для чіткішого зображення. Датчик поєднує чотири фізичні пікселі розміром 1,6 мкм в один віртуальний. В результаті виходять зображення з роздільною здатністю 12,5 МП.

Інші три камери використовують новий 50-мегапіксельний датчик IMX858 розміром 1/2,51 дюйма. Це об’єктив 75 мм f/1.8 OIS з 3.2x оптичним зумом середнього діапазону, 5x 120 мм камера з об’єктивом f/3,0 та 12 мм надширококутний об’єктив з діафрагмою f/1,8 та макрозніманням. Використовуючи технологію масштабування у сенсорі, 13 Ultra пропонує додаткові режими 2x 46 мм та 10x 240 мм.

32 МП фронтальна камера з апертурою f/2.0 має фіксований фокус та поєднує чотири пікселі в один, що дозволяє отримати знімки роздільною здатністю 8 МП.

Xiaomi 13 Ultra оснащений 6,73” екраном AMOLED з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів, адаптивною частотою оновлення 120 Гц та частотою сенсора доторкання до 240 Гц. Дисплей може розвивати яскравість до 2600 ніт.

У смартфоні встановлений найновіший процесор Snapdragon 8 Gen 2 з новою системою охолодження на основі випарної камери, котрий працює разом з оперативною пам’яттю LPDDR5X. У продаж надійдуть версії 12/256 ГБ, 16/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ – використовується сховище UFS 4.0.

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Xiaomi 13 Ultra отримав акумулятор на 5000 мАч зі швидкою провідною зарядкою до 90 Вт та бездротовою потужністю до 50 Вт. Як запевняє компанія, ціла година може працювати на 1% заряду.

Тильна частина 13 Ultra покрита антибактеріальною силіконовою наношкірою. Верхню частину задньої панелі трохи піднято, щоб підкреслити модуль камери. Смартфон буде доступний у чорному, оливковому та білому кольорах. Для телефону створено спеціальний окремий комплект, що робить його схожим на цифрову камеру.

У вільний продаж у Китаї Xiaomi 13 Ultra надійде з 21 квітня (попередній продаж стартує сьогодні). Ціни в Китаї – еквівалент €795 за 12/256 ГБ, €861 за 16/512 ГБ та €970 за 16 ГБ/1 ТБ. На інших світових ринках смартфон з’явиться за кілька місяців.

Xiaomi Mi Band 8

Браслет Xiaomi Mi Band 8 переважно успадковує дизайн попередника. Змінився ремінець та його з’єднання з корпусом. Раніше Mi Band поставлялися з уніфікованим ремінцем, у який вставлялася капсула фітнес-трекера. Тепер використовується ремінець з двох частин, за аналогією з Apple Watch та іншими розумними годинниками.

Користувача чекає 1,62” дисплей AMOLED з Always On. Доступні більш ніж 150 спортивних режимів. Браслет підтримує моніторинг серцевого ритму, вимірювання рівня кисню в крові, відстеження стресу, сну, кроків та калорій. Цікава деталь – наявність кількох змінних віртуальних циферблатів з іграми-головоламками.

У Китаї буде доступний Mi Band 8 з NFC, такі моделі традиційно не постачаються на міжнародний ринок. Вбудованого GPS, як і раніше, немає, доступний лише підключений GPS з телефону.

У Китаї Xiaomi Mi Band 8 коштує приблизно $34. Поки нічого не відомо про глобальний запуск, також немає офіційної інформації про Mi Band 8 Pro.

Xiaomi Pad 6 і Pad 6 Pro

Обидва планшети оснащені 11” РК-дисплеями з роздільною здатністю 2880 x 1800 пікселів та частотою оновлення 144 Гц. Екран підтримує колірну гаму P3, глибину кольору 10 біт, HDR10 та Dolby Vision. Працює автоматичне регулювання яскравості та інших параметрів дисплея залежно від навколишнього освітлення.

Відмінності між Pad 6 та Pad 6 Pro – у конфігурації процесора та камери. У Xiaomi Pad 6 Pro встановлений флагманський процесор Qualcomm Snapdragon8 Plus Gen 1. Планшет оснащений 50 МП основною камерою в поєднанні з 2 МП датчиком глибини різкості. Спереду – 20 МП камера для селфі та відеодзвінків. Pad 6 Pro працює від акумулятора місткістю 8600 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 67 Вт, що заряджає пристрій на 100% за годину. Працює розблокування за відбитком та особою, у наявності Wi-Fi 6E.

У Xiaomi Pad 6 встановлений процесор Snapdragon 870. Позаду – 13 МП об’єктив, попереду – 8 МП селфі-камера. Звичайний Pad 6 оснащений акумулятором місткістю 8840 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт. Підтримується Wi-Fi 6.

Xiaomi Pad 6 Pro постачається з 8 ГБ ОЗУ / 12 ГБ ОЗУ та 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ пам’яті, Pad 6 доступний у конфігураціях 6 ГБ / 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ / 256 ГБ пам’яті. В обох – чотири динаміки та підтримка Dolby Atmos.

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Про глобальну доступність поки що нічого не відомо, але Xiaomi Pad 5 продається за межами Китаю. Ціна Xiaomi Pad 6 у Китаї починається від $290, Pad 6 Pro коштує від $363.

Джерела: GSM Arena, GizmoChina, Android Authority