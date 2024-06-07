«Просто прийміть конкуренцію». Засновник BYD закликав США та ЄС «не боятися» китайських електромобілів

Голова правління BYD Ван Чуаньфу різко розкритикував спроби Європи та США обмежити імпорт автомобілів китайського виробництва.

«Є багато прикладів в інших країнах, коли політики стурбовані електромобілями з Китаю», — сказав Ван на галузевому саміті в південно-західному китайському місті Чунцін (через Bloomberg).

58-річний мільярдер, який заснував найбільшу автомобільну компанію Китаю, каже, що реакція західних країн свідчить про силу китайської автомобільної промисловості.

«Якщо ви недостатньо сильні, вони вас не боятимуться».

Очікується, що найближчими тижнями ЄС оприлюднить нові тарифи на китайські електромобілі після розслідування, які, потенційно, зашкодять зростанню імпорту транспортних засобів в Європу. Китай натякнув, що відповість власним митом у 25%.

За даними Transport & Environment, майже п’ята частина (19,5%) електромобілів, проданих у Європі минулого року, була вироблена в Китаї, і, відповідно до нового аналізу, у 2024 році цей показник досягне чверті (25%). Група також прогнозує, що китайські бренди можуть досягти 11% європейського ринку електромобілів у 2024 році та 20% у 2027 році.

BYD стала домінантним гравцем у галузі електромобілів, припинивши виробництво автомобілів з ДВЗ на початку 2022 року. До минулого року автомобільний гігант із Шеньчженя виготовив і продав 3 мільйони електричних і гібридних автомобілів, увійшовши до топ-10 світових автовиробників за обсягами продажів.

У своєму виступі в п’ятницю Ван також закликав галузь прийняти більшу конкуренцію, якщо вона хоче впоратися з переходом на електромобілі.

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В останні місяці BYD також очолив нову цінову війну в Китаї, різко знизивши вартість своїх електромобілів і гібридів. Компанія націлилася на традиційних автовиробників, таких як Toyota і Volkswagen AG з гаслом «електрика дешевша за нафту».

Ван додав, що електричні та гібридні транспортні засоби на шляху до випередження звичайних двигунів.