Радіообсерваторія ATA записала сигнал космічного апарату «Вояджер», що знаходиться за 23,3 млрд км від Землі

The Allen Telescope Array (ATA), масив для вивчення радіосигналів з космосу, отримав сигнал космічного апарату «Вояджер-1», котрий був запущений у 1977 році. Отримано 15-хвилинну передачу, вміст сигналу не оголошується. Зараз «Вояджер» знаходиться за 23,3 млрд км від Землі та збирає дані за межами геліосфери. Простір, що позбавлений сонячного вітру, можна вважати далеким космосом, хоча на такій відстані все ще діє тяжіння нашої зірки.

Космічний апарат, що просунувся так далеко, випускає сигнал зі швидкістю 160 біт за секунду і передає його у мережу далекого космосу НАСА (DSN). За оцінками дослідників, запасу палива «Вояджеру» вистачить приблизно до 2025 року, після чого він продовжить рух за інерцією. На його борту знаходиться золота платівка з інформацією про нашу планету, яку могли б знайти інопланетяни. Вона містить 115 зображень, що записаны в аналоговій формі, звуки природи та цивілізації, музику та вітання 55 мовами.

Об’єкт ATA, розташований у радіообсерваторії Хат-Крік, складається з 42 окремих радіоантен діаметром 6 м. Велика кількість антен з малим діаметром дозволяє обсерваторії покривати таку ж площу неба, що і традиційна велика параболічна антена. Хоча при цьому досягається менша чутливість, але значно зменшуються витрати на експлуатацію.

Дослідники компенсують нестачу чутливості телескопа, комбінуючи сигнали, зібрані кількома меншими телескопами. Сигнал “Вояджера-1” був виявлений з використанням 20 із 42 доступних антен масиву.

Джерело: TechSpot