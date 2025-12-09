Новини Кіно 09.12.2025 comment views icon

Рассел Кроу розкритикував "Гладіатор 2": "Бракує морального ядра оригіналу"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

За рік після того, як всі охочі висловились про доцільність існування "Гладіатор 2", слово взяв Рассел Кроу — актор, який зіграв Максимуса в оригінальному фільмі 2000 року. Перший "Гладіатор" отримав критичне визнання, а також був відзначений двома "Оскарами" (причому один дістався саме Кроу), але його пряме продовження піддалось хейту ще з моменту релізу першого трейлеру. Що пішло не так? Звучали припущення про неправильний підбір головного актора, неточності в сценарії чи брак емоційної та драматичної сили оригіналу, але головний висновок — оригінальний фільм просто не потребував продовження. Рідлі Скотт категорично не погоджувався з цією думкою і просував "Гладіатор 2", як свій найкращий фільм. Щобільше режисер наполегливо планує триквел. В Кроу є свої спостереження на цей рахунок і вони здаються цілком справедливими: "Думаю, що недавній сиквел, який не варто називати [Гладіатор 2], дійсно є невдалим прикладом того, як навіть люди з "серця" проєкту не розуміють, що зробило перший фільм особливим. Це не помпезність. Не обставини. Не екшен. Це було моральне ядро". Головним предметом суперечок в "Гладіатор 2" став сюжетний рух, який зробив Луція сином Максимуса — те, про що жодним чином не натякав оригінальний фільм. На думку Кроу, ці зміни підривають цілісність персонажа і початкову ідею про вірність Максимуса своїй родині, за яку він прагнув помститися. "Для мене це не має сенсу", — підсумовує Кроу. Разом з тим актор згадав, як сварився зі Скоттом під час роботи над "Гладіатором" з метою "зберегти моральний компас Максимуса". "На знімальному майданчику тривала щоденна боротьба за збереження морального компаса персонажа", – сказав він. "Скільки разів пропонували сексуальні сцени та подібне для Максимуса. Це ніби ви позбавляєте його влади. Тобто ви кажете, що одночасно з цими стосунками з дружиною, він спав з цією іншою дівчиною? Про що ви говорите? Це божевілля".
Рассел Кроу у фільмі "Гладіатор" (2000)

Педро Паскаль і Пол Мескаль у фільмі “Гладіатор 2”

В Кроу є свої спостереження на цей рахунок і вони здаються цілком справедливими:

“Думаю, що недавній сиквел, який не варто називати [Гладіатор 2], дійсно є прикладом того, як навіть люди з “серця” проєкту не розуміють, що зробило перший фільм особливим. Це не помпезність. Не обставини. Не екшен. Це було моральне ядро”.

Головним предметом суперечок в “Гладіатор 2” став сюжетний рух, який зробив Луція сином Максимуса — те, про що жодним чином не натякав оригінальний фільм. На думку Кроу, ці зміни підривають цілісність персонажа і початкову ідею про вірність Максимуса своїй родині, за яку він прагнув помститися.

“Для мене це не має сенсу”, — підсумовує Кроу.

Разом з тим актор згадав, як сварився зі Скоттом під час роботи над “Гладіатором” з метою “зберегти моральний компас Максимуса”.

“На знімальному майданчику тривала щоденна боротьба за збереження морального компаса персонажа”, – сказав він. “Скільки разів пропонували сексуальні сцени та подібне для Максимуса. Це ніби ви позбавляєте його влади. Тобто ви кажете, що одночасно з цими стосунками з дружиною, він спав з іншою дівчиною? Про що ви говорите? Це божевілля”.

Нагадаємо, що Рассела Кроу залучили до роботи над рімейком “Горця”: там актор зіграє наставника персонажа Генрі Кавілла та возз’єднається на знімальному майданчику з іншою зіркою “Гладіатора”.

Раніше Рідлі Скотт заявив, що не радився з Кроу про “Гладіатор 2”, аби уникнути “скиглення”.

Режисер “Чужого” Рідлі Скотт: “Більшість сучасних фільмів — лайно, тому я передивляюсь свої. Вони дійсно хороші”

Джерело: World of Reel

