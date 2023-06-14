Renault показала концепт-кар H1st Vision з біометричною ідентифікацією водія та функціями кібербезпеки

Компанія Renault разом з технологічними партнерами підготувала футуристичний концепт-кар, що демонструє досягнення в галузі біометрії, енергоефективності та кібербезпеки. Демонстрація концепту H1st Vision відбулася на конференції VivaTech у Парижі.

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Концепт-кар H1st Vision заснований на автомобілі Renault Scenic. Він включає 20 інновацій, створених завдяки співпраці Renault із п’ятьма французькими технологічними групами, включаючи виробників чипів, розробників ПЗ представників сфер телекомунікації та оборони.

Серед інновацій — двонапрямна технологія «автомобіль-мережа», яка з’єднує електромережу з автомобілем, а автомобіль — із будинком у періоди пікового споживання, щоб заощадити на рахунках за електроенергію. Система побудована на основі автомобільного зарядного пристрою Renault Mobilize, 4G-мережі Orange, контролерів STMicro та рішень Thales для кібербезпеки. Система буде доступна в майбутньому Renault 5, який, як очікується, надійде у продаж наступного року.

Серед інших функцій згадуються:

система кібербезпеки «виявлення та реагування», підключена до центру реагування

біометричне визначення силуету та обличчя водія при наближенні до автомобіля

спрямована звукова система, яка може попереджати лише водія у «звуковому міхурі»

аналіз настрою та здоров’я водія за допомогою датчиків, вбудованих у рульове колесо

система паркування, що дозволяє залишити машину поряд з велосипедами, що вільно рухаються.

Концепт-кар H1st Vision був зібраний за 6 місяців приблизно сотнею інженерів.

Джерело: bloomberg