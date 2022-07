SpaceX вже здійснила 33 запуски РН Falcon 9 та побила торішній річний рекорд — хоча на календарі лише липень

22 та 24 липня SpaceX здійснила ще два успішних запуски РН Falcon 9 — обидва на користь власного проєкту супутникового інтернету Starlink В межах місії Starlink Group 3-2 на орбіту вирушила партія із 46 супутників Starlink, а за нею полетіла ще партія з 53 апаратів (місія Starlink Group 4-25). З попереднім запуском 22 липня, який став вже 32-м за рахунком цьогоріч, космічна компанія Ілона Маска побила торішній абсолютний рекорд за повний календарний рік — 2021-й SpaceX завершила з 31 успішною місією.

Congrats to SpaceX team on record number of launches! https://t.co/nb8ozrbqZ5

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2022