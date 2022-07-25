SpaceX вже здійснила 33 запуски РН Falcon 9 та побила торішній річний рекорд — хоча на календарі лише липень

22 та 24 липня SpaceX здійснила ще два успішних запуски РН Falcon 9 — обидва на користь власного проєкту супутникового інтернету Starlink В межах місії Starlink Group 3-2 на орбіту вирушила партія із 46 супутників Starlink, а за нею полетіла ще партія з 53 апаратів (місія Starlink Group 4-25). З попереднім запуском 22 липня, який став вже 32-м за рахунком цьогоріч, космічна компанія Ілона Маска побила торішній абсолютний рекорд за повний календарний рік — 2021-й SpaceX завершила з 31 успішною місією.

Congrats to SpaceX team on record number of launches! https://t.co/nb8ozrbqZ5 — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2022

Орбітальні запуски SpaceX за останні п’ять років:

2021 — 31

2020 — 26

2019 — 13

2018 — 21

2017 — 18

Цьогоріч SpaceX демонструє якісь божевільні темпи — компанія здійснює запуски кожні 6,3 дня. До речі, 22 липня SpaceX також посадила свою 125-ту РН і наразі загалом 31 ступінь використовувався по кілька разів, а три з них літали в космос по 13 разів кожен. За умови збереження поточних темпів SpaceX, залишаючись беззаперечним лідером за виведенням корисного вантажу на орбіту (За підсумками 31 місії компанія цьогоріч доставила на орбіту 351 тонну корисного навантаження — майже вдвічі більше ніж решта світу разом), має всі шанси здійснити близько 60 запусків до кінця року. Ще один цікавий факт: наразі SpaceX відповідає десятьма запусками на кожен запуск найближчого конкурента — концерну United Launch Alliance (ULA) СП Boeing та Lockheed Martin.

Поки що немає ніяких ознак сповільнення темпів — наступний запуск Falcon 9 заплановано на 2 серпня: РН доставить у космос місячний орбітальний апарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri), розроблений інститутом аерокосмічних досліджень Південної Кореї. Орбітальний апарат, його наукове навантаження та інфраструктура наземного управління є демонстраторами технологій. Це перша місячна місія для Південної Кореї.

Щодо Starlink, то на орбіті перебуває вже близько 2600 інтернет-супутників — близько 30% від загальної кількості апаратів, що діють (якщо відштовхуватися від оцінки ООН — таких є 9253). На сьогодні Starlink вже працює в 36 країнах.

У травні 2018 році Ілон Маск розповідав про плани SpaceX щодо випуску 30-40 перших ступенів Falcon 9 для ~300 запусків у найближчі 5 років та подальшим переходом на пару Super Heavy + Starship. Ми з величезним нетерпінням чекаємо першого орбітального польоту Starship — досі є високі шанси на запуск в найближчі місяці попри нещодавній інцидент під час випробувань.