Співзасновник Intel Гордон Мур помер у віці 94 років

Intel та Фонд Гордона і Бетті Мур оголосили, що один із засновників Intel Гордон Мур 24 березня помер в оточенні своєї родини на Гаваях у віці 94 років. У 1968 році Мур став співзасновником Intel разом зі своїм давнім другом Робертом Нойсом, але став найбільш відомим як творець закону Мура.

Перебуваючи у складі групи засновників Fairchild Semiconductor, Мур та Нойс заснували Intel у липні 1968 року. Їхнім першим співробітником був Енді Гроув, і це тріо привело Intel до успіху.

Початково Intel отримала $2,5 млн від інвесторів і випустила пам’ять Static RAM (SRAM). 1971 року компанія випустила Intel 4004, перший комерційно доступний мікропроцесор. В 1978 році Intel вперше застосувала набір інструкцій x86 у легендарному процесорі Intel 8086. На цей час компанія оцінюється приблизно в $ 167 млрд.

До 1975 Гордон Мур обіймав посаду виконавчого віцепрезидента Intel, потім був президентом компанії доки у 1979 році не був призначений генеральним директором та головою ради директорів. Він відмовився від посади генерального директора у 1987 році, продовжуючи обіймати посаду голови ради до 1997 року, ц якому він став почесним головою. Остаточно Мур пішов у відставку у 2006 році.

Згодом Гордон Мур зайнявся благодійністю, вкладаючи кошти в охорону навколишнього середовища, науку та покращення догляду за пацієнтами. Мур та його дружина Бетті у 2000 році заснували благодійний фонд свого імені. Загалом Фонд Гордона та Бетті Мур пожертвував на благодійність понад $5,1 млрд.

«Гордон Мур визначив розвиток технологічної галузі завдяки своїм знанням та баченню. Він відіграв важливу роль у розкритті можливостей транзисторів, протягом десятиліть надихаючи технологів та підприємців. Ми в Intel, як і раніше, натхненні законом Мура і маємо намір слідувати йому доки періодичну таблицю [елементів] не буде вичерпано. Бачення Гордона визначає нашу справжню мету, оскільки використовуємо силу технологій для покращення життя кожної людини на Землі. Моя кар’єра та більшість мого життя сформувалися завдяки можливостям, які відкривалися завдяки лідерству Гордона біля керма Intel, і я пишаюся честю та відповідальністю продовжувати його спадщину», – Пет Гелсінгер, CEO Intel.

1990 року Гордон Мур був нагороджений Національною медаллю технологій США, а 2002 року – Президентською медаллю свободи, найвищою цивільною нагородою країни. Чоловіка, батька та дійдуся втратили його дружина Бетті Мур, сини Кеннет і Стівен та четверо онуків.

Закон Мура, початково сформульований у 1965 році, говорив, що кількість транзисторів в інтегральній схемі подвоюватиметься щороку. Цей закон послужив метою, яка допомогла розвитку напівпровідникової промисловості. У 1975 році Мур переглянув цей закон та представив його як подвоєння кількості транзисторів кожні два роки – попри численні суперечки, закон значною мірою залишається вірним і донині.

Джерело: Tom`s Hardware