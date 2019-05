Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic», сценарием занимается шоураннер «Видоизмененного углерода» Лаэта Калогридис

Издание BuzzFeed News сообщило, что в данный момент идет активная работа над художественным фильмом по ролевой игре «Star Wars: Knights of the Old Republic» / «Звездные войны: Рыцари Старой Республики». Сценарием занимается Лаэта Калогридис, при этом фильм изначально задумывается как первая часть новой трилогии по вселенной Star Wars.

По данным издания, Лаэта Калогридис, известная по работе над фильмами «Аватар», «Остров проклятых», «Алита: Боевой ангел» и сериалом «Видоизменённый углерод», практически дописала сценарий. Компания Disney официально не подтвердила существование данного проекта, однако в одном из недавних интервью президент Lucasfilm Кэтлин Кэннеди упоминала о том, что идея снять фильм по игре «Knights of the Old Republic» активно обсуждается.

Действие игры «Звездные войны: Рыцари Старой Республики» происходит почти за четыре тысячелетия до событий, описанных в киновселенной Star Wars. Главный герой балансирует между добром и злом, и от каждого его поступка зависит его принадлежность к Светлой, либо Темной сторонам Силы, а в конечном счёте и концовка игры. После первой игры от BioWare и LucasArts, выпущенной в 2003 году, вышел сиквел Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords от студии Obsidian Entertainment (в 2004 году) и еще одно продолжение Star Wars: The Old Republic от Bioware (в 2011 году).

Напомним, что первым новым фильмом Star Wars после запланированного трехлетнего перерыва станет картина от Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса, а трилогии Райана Джонсона придется подождать как минимум до 2024 года. В данный момент известно, что после премьеры Star Wars: Episode IX в декабре текущего года, следующие фильмы по вселенной «Звездных Войн» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.

Источник: Engadget