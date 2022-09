Телескоп Габбл хочуть підняти на вищу та стабільнішу орбіту за допомогою корабля Crew Dragon — SpaceX готова зробити це безплатно

NASA та SpaceX розглядають можливість виведення космічного телескопа Габбл на більш стабільну орбіту за допомогою космічного корабля SpaceX Dragon. Відповідну угоду партнери підписали ще 22 вересня, а публічно оголосили на пресконференції у ніч проти 30 вересня.

Дослідження, запропоноване компанією SpaceX у партнерстві з програмою Polaris, призначене для того, щоб краще зрозуміти технічні проблеми, пов’язані з обслуговуванням місії Габбла. NASA каже, що інші компанії також можуть запропонувати аналогічні дослідження з використанням ракет або космічних апаратів у якості своїх моделей.

Очікується, що дослідження займе до шести місяців – технічні дані будуть збирати як з Габбла, так і з космічного корабля SpaceX Dragon. Отримана інформація допоможе визначити – чи вдасться об’єктам безпечно зблизитися та стикуватись, щоб потім перевести телескоп на більш стабільну орбіту.

Хоча тестовими моделями дослідження виступають Габбл і Dragon – деякі частини концепції місії можуть бути застосовні до інших космічних кораблів, особливо тих, що знаходяться на навколоземній орбіті.

Live now: NASA and @SpaceX leaders discuss the possibility of working together to boost @NASAHubble into a more stable orbit. https://t.co/Q1r7c0XvQV

— NASA (@NASA) September 29, 2022