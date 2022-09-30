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Телескоп Габбл хочуть підняти на вищу та стабільнішу орбіту за допомогою корабля Crew Dragon — SpaceX готова зробити це безплатно

Телескоп Габбл хочуть підняти на вищу та стабільнішу орбіту за допомогою корабля Crew Dragon — SpaceX готова зробити це безплатно

NASA та SpaceX розглядають можливість виведення космічного телескопа Габбл на більш стабільну орбіту за допомогою космічного корабля SpaceX Dragon. Відповідну угоду партнери підписали ще 22 вересня, а публічно оголосили на пресконференції у ніч проти 30 вересня.

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Дослідження, запропоноване компанією SpaceX у партнерстві з програмою Polaris, призначене для того, щоб краще зрозуміти технічні проблеми, пов’язані з обслуговуванням місії Габбла. NASA каже, що інші компанії також можуть запропонувати аналогічні дослідження з використанням ракет або космічних апаратів у якості своїх моделей.

SpaceX Dragon
На цьому зображенні від 24 квітня 2021 показаний корабель SpaceX Crew Dragon Endeavour, що наближається до Міжнародної космічної станції.

Очікується, що дослідження займе до шести місяців – технічні дані будуть збирати як з Габбла, так і з космічного корабля SpaceX Dragon. Отримана інформація допоможе визначити – чи вдасться об’єктам безпечно зблизитися та стикуватись, щоб потім перевести телескоп на більш стабільну орбіту.

«Дослідження є захоплюючим прикладом інноваційних підходів, які NASA вивчає у рамках державно-приватного партнерства. По мірі зростання нашого космічного флоту, ми хочемо дослідити широкий спектр можливостей для підтримки найнадійніших та найцікавіших наукових місій», – сказав Томас Зурбухен, заступник адміністратора Управління наукової місії у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Хоча тестовими моделями дослідження виступають Габбл і Dragon – деякі частини концепції місії можуть бути застосовні до інших космічних кораблів, особливо тих, що знаходяться на навколоземній орбіті.

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Габбл працює з 1990 року на висоті близько 539 км над Землею на орбіті, яка з часом повільно зменшується. Перезапуск телескопа на більш високу і стабільну орбіту може продовжити його життя на кілька років.

Телескоп Габбл хочуть підняти на вищу та стабільнішу орбіту за допомогою корабля Crew Dragon — SpaceX готова зробити це безплатно
Канонічне фото телескопа, зроблене під час останньої ремонтної місії у 2009 р.

Останнє (п’яте) технічне обслуговування телескопа із встановленням нової камери було проведено у 2009 році екіпажем Space Shuttle Atlantis STS-125. Після закінчення терміну служби NASA планує безпечно вивести Габбл з орбіти або утилізувати його.

«SpaceX та Polaris хочуть розширити межі сучасних технологій та вивчити, як комерційне партнерство може творчо вирішувати складні проблеми. Такі місії, як обслуговування Габбла, допоможуть розширити космічні можливості, щоб зрештою допомогти всім нам досягти наших цілей та стати космічною багатопланетною цивілізацією», – сказала Джесіка Дженсен, віце-президент по роботі з клієнтами та інтеграції в SpaceX.

Джерело: NASA


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