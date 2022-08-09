The Economist: Чому росія не блокує роботу GPS в Україні? (Спойлер: тому що не може)

Як повідомляє ресурс The Economist, застосування ЗСУ систем залпового вогню HIMARS продемонструвало високу ефективність високоточної американської зброї, яка використовує для наведення на ціль супутникову систему позиціювання GPS — удари по Антонівському мосту в Херсоні та складах окупаційних військ виявилися надзвичайно влучними. Проте у використанні зброї з GPS-наведенням є свої особливості.

Боєприпаси з GPS-наведенням майже повністю замінили в американському арсеналі некеровані бомби. Багато інших видів зброї, від ракет до артилерійських снарядів, також підтримують GPS. Технологія дорога, але майже гарантує попадання в ціль, якщо вона нерухома та її місцеперебування відоме. На жаль, більшість старого українського озброєння радянського виробництва не настільки просунута.

GPS є потужним інструментом війни, але противник часто може зробити його марним. Що могла зробити росія, щоб запобігти новим ударам такого роду? Фактично система GPS досить вразлива до зовнішнього впливу. Супутники GPS оснащені не дуже потужними передавачами, їх слабкі сигнали можуть бути заглушені радіопередавачами, що працюють на тих самих довжинах хвиль. Хоча деякі з них може бути важче заглушити, ніж інші. Наприклад, військові приймачі GPS можуть використовувати M-код – сигнал лише для військових. Деякі приймачі мають електронні фільтри для відокремлення сигналів від шуму та спрямовані антени для приймання супутникових сигналів. Американське озброєння, таке як ракети для HIMARS, також має резервне інерційне наведення, яке вимірює прискорення та використовує його для екстраполяції відстані та напрямку руху. Це спрацьовує, якщо GPS не може спрямувати ракету.

Проте Дана Говард (президент правозахисної організації Resilient Navigation and Timing Foundation та член урядової консультативної ради США з GPS) вважає, що, в теорії, росія могла б зробити більше для запобігання точковим ударам українськими військами по окупованій території. Проте країна-агресор не робить цього з ряду причин.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

По-перше, ймовірно, росія утримується від глушіння сигналу, щоб уникнути прямого конфлікту з НАТО. По-друге, потужний глушник є радіоеквівалент маяка, що робить його дуже помітною та вразливою ціллю. Водночас російські війська найчастіше самі покладаються на систему GPS замість власної ГЛОНАСС, яка не відрізняється високою ефективністю. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що деякі російські пілоти прикріплюють комерційні GPS-приймачі в кабінах літаків для потреб навігації. Можливо, російські війська не використовують глушення сигналу GPS, щоб не заважати своїм силам, оскільки самі залежні від західних технологій. Крім того, теоретично, росія могла б зробити GPS-супутники повністю безкорисними за допомогою кібератаки або фізичної атаки з використанням протисупутникової зброї. Однак у такому разі вона зіткнеться з болючими наслідками. Фактично така атака рф на GPS буде атакою на США і це означатиме перехід до прямого протистояння з НАТО. Зрештою, щоб протистояти загрозі блокування GPS, США вже давно розробляють альтернативи супутникової навігації. Отже, виведення з ладу або глушення системи GPS навряд чи суттєво знизить ефективність американської зброї. Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що росія не блокує роботу GPS в Україні, тому що фактично не може з цим нічого зробити.

Джерело: economist