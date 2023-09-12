TikTok сплутав відео Гільдії сценаристів із теорією змови QAnon та приховав усі ролики зі страйками

TikTok випадково заблокував у пошуку абревіатуру WGA («Writers Guild of America»), яка була співзвучна з поширеною серед прихильників теорії змови QAnon фразою — WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Де один, там ми всі»).
QAnon — це рух, який об’єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з якою Дональд Трамп нібито збирається викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої причетні лідери Демократичної партії США та деякі американські знаменитості, що поклоняються Сатані.
Днями некомерційна дослідницька група Media Matters for America повідомила, що користувачі TikTok не можуть знайти контент, пов’язаний зі страйком Гільдії письменників Америки (WGA). Запити «WGA» і «WGA strike» не дали жодних результатів пошуку в застосунку.
Помилку виправили за кілька годин, а у TikTok повідомили, що випадково приховали ці відео, блокуючи контент теорії змови QAnon. Ймовірно, збій полягав у схожості абревіатур WGA («Writers Guild of America») та гаслом прихильників QAnon WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Де один, там ми всі»).
TikTok став одним із ключових майданчиків, на якому профспілки та працівники ділилися новинами про подвійні страйки в Голлівуді.
- Страйки сценаристів в Голлівуді розпочалися ще на початку травня, а у липні до них приєдналася профспілка акторів SAG-AFTRA, яка представляє близько 160 000 акторів телебачення та кіно. Багато вимог стосуються вищої зарплатні, збільшення залишкових платежів (типу роялті) від потокових сервісів і перешкоди використання штучного інтелекту для збереження робочих місць в галузі.
- Через протести багато виробництв було закрито, хоча деякі зйомки фільмів і серіалів, для яких були завершені сценарії, тривали. Подвійні протести (які востаннє в Голлівуді відбувалися ще у 1960-х роках, коли Рональд Рейган був президентом Гільдії кіноакторів) вже призводять до перенесень деяких фільмів та серіалів.