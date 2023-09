TikTok сплутав відео Гільдії сценаристів із теорією змови QAnon та приховав усі ролики зі страйками

TikTok випадково заблокував у пошуку абревіатуру WGA («Writers Guild of America»), яка була співзвучна з поширеною серед прихильників теорії змови QAnon фразою — WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Де один, там ми всі»).

QAnon — це рух, який об’єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з якою Дональд Трамп нібито збирається викрити міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, до якої причетні лідери Демократичної партії США та деякі американські знаменитості, що поклоняються Сатані.

Днями некомерційна дослідницька група Media Matters for America повідомила, що користувачі TikTok не можуть знайти контент, пов’язаний зі страйком Гільдії письменників Америки (WGA). Запити «WGA» і «WGA strike» не дали жодних результатів пошуку в застосунку.

Помилку виправили за кілька годин, а у TikTok повідомили, що випадково приховали ці відео, блокуючи контент теорії змови QAnon. Ймовірно, збій полягав у схожості абревіатур WGA («Writers Guild of America») та гаслом прихильників QAnon WWG1WGA («Where we go one, we go all» — «Де один, там ми всі»).

TikTok став одним із ключових майданчиків, на якому профспілки та працівники ділилися новинами про подвійні страйки в Голлівуді.