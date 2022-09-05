TikTok зламали хакери — викрадено дані 2 млрд користувачів (чи ні?)

На спеціалізованих форумах та у соціальних мережах у вихідні з’явилося повідомлення про масштабний злам американського підрозділу TikTok. Хакер стверджує, дістався до 2 млрд записів із бази даних. Проте аналіз оприлюдненої частини інформації змушує експертів засумніватися у факті крадіжки.

Перші повідомлення про ймовірний злам з’явилися на форумі Breach Forums 3 вересня. Користувач з ніком AgainstTheWest опублікував скриншоти зламу TikTok та WeChat і заявив, що зловмисники розмірковують про продаж або публікацію отриманих даних. Також були оприлюднені два зразки вкраденої інформації та відео з підтвердженням. Того ж дня AgainstTheWest стверджував у Twitter, що вкрав вихідний код серверної частини TikTok з хмарного сервера Alibaba.

Трой Хант з ресурсу haveibeenpwned присвятив гілку у Twitter перевірці опублікованих даних. Його висновок після тривалого аналізу полягає в тому, що докази «поки що досить непереконливі». Хант стверджує, що частина даних про внутрішні процеси могли бути взятою з публічного доступу. Ряд даних, за його твердженням, можуть бути тестовими та не показувати реальної інформації.

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Well this is going to be interesting – has @tiktok_us been breached? https://t.co/80UGasas1V — Troy Hunt (@troyhunt) September 4, 2022

На форумі Hacker News було висловлено припущення, що дані виглядають так, ніби вони були взяті не з TikTok, а від третьої сторони, що співпрацює з компанією у галузі маркетингу.

На цю мить питання про ймовірний злам акаунтів TikTok залишається відкритим – фахівці не виявили однозначних доказів. Сама компанія поділилася наступною заявою:

«Наша група безпеки вивчила цю заяву та визначила, що код, котрий розглядається, абсолютно не пов’язаний з вихідним кодом серверної частини TikTok».

Як би не там було, користувачам не завадить оновити свої паролі до популярної соцмережі. Регулярна профілактична зміна даних авторизації допомагає запобігти угону облікового запису.

Якщо ваш доступ до TikTok у нормі, можете випробувати нову функцію сервісу:

Джерело: Forbes