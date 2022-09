TikTok зламали хакери — викрадено дані 2 млрд користувачів (чи ні?)

На спеціалізованих форумах та у соціальних мережах у вихідні з’явилося повідомлення про масштабний злам американського підрозділу TikTok. Хакер стверджує, дістався до 2 млрд записів із бази даних. Проте аналіз оприлюдненої частини інформації змушує експертів засумніватися у факті крадіжки.

Перші повідомлення про ймовірний злам з’явилися на форумі Breach Forums 3 вересня. Користувач з ніком AgainstTheWest опублікував скриншоти зламу TikTok та WeChat і заявив, що зловмисники розмірковують про продаж або публікацію отриманих даних. Також були оприлюднені два зразки вкраденої інформації та відео з підтвердженням. Того ж дня AgainstTheWest стверджував у Twitter, що вкрав вихідний код серверної частини TikTok з хмарного сервера Alibaba.

Трой Хант з ресурсу haveibeenpwned присвятив гілку у Twitter перевірці опублікованих даних. Його висновок після тривалого аналізу полягає в тому, що докази «поки що досить непереконливі». Хант стверджує, що частина даних про внутрішні процеси могли бути взятою з публічного доступу. Ряд даних, за його твердженням, можуть бути тестовими та не показувати реальної інформації.

Well this is going to be interesting – has @tiktok_us been breached? https://t.co/80UGasas1V

