Twitter приховав адресатів у розділі «Відповіді на твіти» — тепер повідомлення показуються без прив’язки до конкретного користувача

Twitter стає ще більш заплутаним з черговим оновленням – відтепер у розділі «Відповіді на твіти» на сторінках інших людей ви не побачите, кому вони адресувались.

Якщо натиснути на твіт з відповідями, відкриються й інші – але вони жодним чином не будуть пов’язані з ним. Тобто у розділі відображатиметься заплутаний набір текстових реакцій без контексту.

I love how every reply now looks like a vague subtweet on the timeline — Tristan Cooper (@TristanACooper) March 28, 2023

Відповіді відтепер виринають й в основній стрічці – як окремі публікації, але дізнатись до якої теми вони відносяться нереально. Текстові реакції на ваші пости й надалі показуються на вкладці «Сповіщення», але виглядають як випадкові твіти, що не стосуються «материнської публікації».

Повідомляється, що цю зміну нині бачать не всі користувачі. Тож оновлення, дійсно, може бути помилкою, але цілком очікуваною – враховуючи загальний безлад, який панує в Twitter з моменту приходу Ілона Маска.

Серед інших «цікавих» змін те, що з 15 березня на вкладці «Для вас» показуватимуться лише твіти верифікованих акаунтів — тобто сторінок брендів чи установ, які отримали золоту чи сіру галочку, а також передплатників Twitter Blue. «Старі» сині галочки з 1 квітня в акаунтів заберуть — щоб зберегти цю «відзнаку» соцмережа пропонує оформили нову передплату, що розгортається нині у багатьох країнах світу (зокрема й в Україні, де вона коштуватиме 406₴/місяць та 4245₴/рік).

Джерело: The Verge