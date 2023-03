Twitter приховав адресатів у розділі «Відповіді на твіти» — тепер повідомлення показуються без прив’язки до конкретного користувача

Twitter стає ще більш заплутаним з черговим оновленням – відтепер у розділі «Відповіді на твіти» на сторінках інших людей ви не побачите, кому вони адресувались.

Якщо натиснути на твіт з відповідями, відкриються й інші – але вони жодним чином не будуть пов’язані з ним. Тобто у розділі відображатиметься заплутаний набір текстових реакцій без контексту.

I love how every reply now looks like a vague subtweet on the timeline

— Tristan Cooper (@TristanACooper) March 28, 2023