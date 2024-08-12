Тизер другого сезону серіалу «Гра в кальмара» — нова група гравців і Сон Гі Хун під переможним № 456

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Netflix оприлюднив 30-секундний тизер продовження серіалу «Гра в кальмара» із першим поглядом на нових гравців, серед яких можна побачити добре знайомого по першому сезону Сон Гі Хуна (Лі Чон Че).

Дія сюжету розгортається за 3 роки після того, як Гі Хун став переможцем попередньої «Гри в кальмара». На цей раз головний герой націлений за будь-яку ціну дізнатись ім’я організатора змагань, аби покласти їм край, і знову стає у ряди учасників під своїм попереднім № 456.

Творець серіалу Хван Дон Хьок раніше розказав, що Гі Хун стане дещо серйознішим персонажем у другому сезоні.

До серіалу «Гра в кальмара» також повернуться Лі Бьон Хоном (фронтмен гри), Ві Ха Чжуном (молодий офіцер поліції, який шукав свого брата) та Кон Ю (вербувальник нових гравців).

Прем’єра на Netflix запланована на 26 грудня, тоді як третій сезон одразу анонсували на 2025 рік.

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«Гра в кальмара» став найпопулярнішим серіалом Netflix, зібравши за перші 28 днів прем’єри у 2021 році рекордні 1,65 млрд переглядів. Шоу отримало 14 номінацій на «Еммі» та 6 перемог (зокрема режисерську та за найкращого актора драматичного серіалу).

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