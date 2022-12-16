У Blizzard повертається Кріс Метцен — геймдизайнер, який понад 20 років працював над World of Warcraft

Метцен пішов у відставку у 2016 році після 22 років роботи в Blizzard над World of Warcraft, Diablo, Overwatch і StarCraft. Тепер він повертається як творчий радник WoW.

Джон Гайт, старший віцепрезидент і генеральний менеджер World of Warcraft, оголосив, що давній ветеран WoW Кріс Метцен, також відомий своєю роботою над Diablo, StarCraft і Overwatch, повернеться в компанію.

Метцен почав працювати в компанії в 1994 році як художник оригінальної Warcraft, а згодом залучив свої таланти в інші ігри Blizzard. Він також озвучив орка Тралла та був співпродюсером фільму Warcraft 2016 року. З повним переліком робіт Кріса можна ознайомитись тут — щоб зрозуміти, чому його поверненню так радіють фанати.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

У 2016 році Метцен відправився на заслужений відпочинок, а у 2021-му просив вибачення у соцмережах — коли з’явилася новина про переслідування та дискримінацію в Blizzard.

“Приношу вам свої глибокі вибачення за ту роль, яку я зіграв у культурі, що сприяла переслідуванням, нерівності та байдужості”, — написав він у Twitter. Але Метцен не згадувався в жодному з позовів, порушених компанією.

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR — Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021

До Blizzard геймдизайнер повертається як креативний радник з World of Warcraft, перш ніж буде залучений в інші суміжні проєкти WoW.

“Ми дуже раді возз’єднати його зі світом, який він допоміг створити”, — написав Гайт у Twitter.

У серпні Bloomberg повідомляв, що Blizzard скасувала мобільний спіноф World of Warcraft та розпустила команду з 100+ розробників. Над проєктом під кодовою назвою Netptune працювали протягом трьох років, перш ніж розбіжності щодо умов фінансування призвели до припинення співпраці. За задумом розробників, дія гри розгорнулася б в Азероті, проте в іншу епоху, ніж в оригінальній World of Warcraft.

Джерело: The Verge