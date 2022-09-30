У гонитві за TikTok: тепер і Twitter додає відеострічку з вертикальним прокручуванням

Twitter приєднується до групи соціальних мереж, які намагаються скопіювати «список відео» з TikTok – нова функція перегляду та прокручування відео буде доступна при натисканні на відео в пості, а також окремо на вкладці «Ознайомлення».

У своєму блозі 29 вересня компанія повідомила, що оновлює відеоплеєр: він стане «імерсивнішим» – натискання на відео зробить його повноекранним, а при вертикальному прокручуванні з’явиться рекомендований відеоконтент.

Також карусель відео буде доступна на вкладці «Ознайомлення» – за словами компанії, там будуть розміщені «деякі з найпопулярніших відео, якими діляться в Twitter».

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*checks Explore tab* If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B — Twitter Support (@TwitterSupport) December 8, 2021

Оновлений відеоплеєр почне розгортатися у програмі для iOS протягом наступних кількох днів, а «список відео» на вкладці «Ознайомлення» вже доступний користувачем деяких країн у програмах для iOS або Android. Обидва оновлення насамперед будуть доступні англомовним користувачам.

Хоча Twitter так явно не копіює TikTok, як Instagram, це, безперечно, велика зміна. Раніше відео розглядалися винятково як частина твітів – тепер вони перетворюються на окрему повноцінну можливість для перегляду та публікації контенту.

TikTok, як і раніше, має великий успіх, незважаючи на запуск Instagram Reels і YouTube Shorts, в 2021 році кількість користувачів першого перевищила позначку у мільярд активних користувачів на місяць. Можливо у Twitter вдасться його випередити? У повідомленні компанії йдеться, що врешті-решт вони хочуть зробити Twitter «найкращим місцем для відео». Проте нагадаємо, що попередня спроба запуску відео Fleets у листопаді 2020 року не стала вдалою для Twitter – її відключили через 8 місяців.

Джерело: The Verge, TechCrunch