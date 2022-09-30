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У гонитві за TikTok: тепер і Twitter додає відеострічку з вертикальним прокручуванням

У гонитві за TikTok: тепер і Twitter додає відеострічку з вертикальним прокручуванням

Twitter приєднується до групи соціальних мереж, які намагаються скопіювати «список відео» з TikTok – нова функція перегляду та прокручування відео буде доступна при натисканні на відео в пості, а також окремо на вкладці «Ознайомлення».

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У своєму блозі 29 вересня компанія повідомила, що оновлює відеоплеєр: він стане «імерсивнішим» – натискання на відео зробить його повноекранним, а при вертикальному прокручуванні з’явиться рекомендований відеоконтент.

В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Також карусель відео буде доступна на вкладці «Ознайомлення» – за словами компанії, там будуть розміщені «деякі з найпопулярніших відео, якими діляться в Twitter».

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Оновлений відеоплеєр почне розгортатися у програмі для iOS протягом наступних кількох днів, а «список відео» на вкладці «Ознайомлення» вже доступний користувачем деяких країн у програмах для iOS або Android. Обидва оновлення насамперед будуть доступні англомовним користувачам.

В погоне за TikTok: теперь и Twitter добавляет видеоленту с вертикальной прокруткой

Хоча Twitter так явно не копіює TikTok, як Instagram, це, безперечно, велика зміна. Раніше відео розглядалися винятково як частина твітів – тепер вони перетворюються на окрему повноцінну можливість для перегляду та публікації контенту.

TikTok, як і раніше, має великий успіх, незважаючи на запуск Instagram Reels і YouTube Shorts, в 2021 році кількість користувачів першого перевищила позначку у мільярд активних користувачів на місяць. Можливо у Twitter вдасться його випередити? У повідомленні компанії йдеться, що врешті-решт вони хочуть зробити Twitter «найкращим місцем для відео». Проте нагадаємо, що попередня спроба запуску відео Fleets у листопаді 2020 року не стала вдалою для Twitter – її відключили через 8 місяців.

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Джерело: The Verge, TechCrunch


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