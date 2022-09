У гонитві за TikTok: тепер і Twitter додає відеострічку з вертикальним прокручуванням

Twitter приєднується до групи соціальних мереж, які намагаються скопіювати «список відео» з TikTok – нова функція перегляду та прокручування відео буде доступна при натисканні на відео в пості, а також окремо на вкладці «Ознайомлення».

У своєму блозі 29 вересня компанія повідомила, що оновлює відеоплеєр: він стане «імерсивнішим» – натискання на відео зробить його повноекранним, а при вертикальному прокручуванні з’явиться рекомендований відеоконтент.

Також карусель відео буде доступна на вкладці «Ознайомлення» – за словами компанії, там будуть розміщені «деякі з найпопулярніших відео, якими діляться в Twitter».

If it’s looking different, then you’re in our latest test: a new Explore experience to help you discover the best content that’s trending. Available in certain countries for some of you who use Twitter in English on Android and iOS. pic.twitter.com/PGQwMT8r8B

