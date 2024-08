У Нью-Йорку запустили дрони для сповіщення про катастрофи, але вони «кричать» незрозумілою іспанською

Нова система попередження в Нью-Йорку мала б сповіщати мешканців про небезпечні ситуації, але в мовних налаштуваннях дронів щось пішло не так.

Зокрема в середу, під час попередження про шторм, дрони використали англійську та іспанську — при чому останню не могли зрозуміти навіть носії, про що написала одна з мешканців міста у Twitter.

As a Spanish speaker, I can confidently say that this is incomprehensible. The city couldn’t find a single person who spoke Spanish to deliver this alert? https://t.co/uI9ERCuDmV

— Josefa Velásquez (@J__Velasquez) August 6, 2024