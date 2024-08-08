У Нью-Йорку запустили дрони для сповіщення про катастрофи, але вони «кричать» незрозумілою іспанською

Нова система попередження в Нью-Йорку мала б сповіщати мешканців про небезпечні ситуації, але в мовних налаштуваннях дронів щось пішло не так.

Зокрема в середу, під час попередження про шторм, дрони використали англійську та іспанську — при чому останню не могли зрозуміти навіть носії, про що написала одна з мешканців міста у Twitter.

As a Spanish speaker, I can confidently say that this is incomprehensible. The city couldn’t find a single person who spoke Spanish to deliver this alert? https://t.co/uI9ERCuDmV — Josefa Velásquez (@J__Velasquez) August 6, 2024

Здавалось, що роботизований голос читає як людина, яка вперше в житті побачила текст іспанською. І ситуація могла б видатись смішною, якби дрони оголошували, наприклад, рекламне повідомлення, однак їх головне завдання — сповіщати людей про небезпеку і в деяких випадках про евакуацію.

Зак Іскол, комісар відділу Управління надзвичайними ситуаціями Нью-Йорка, у відповіді до допису на X визнав помилку:

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«Дуже пишаюся роботою, яку виконала наша команда з підготовки до цього шторму, але цієї ситуації не повинно було статися, і ми подбаємо про те, щоб вона не повторювалась», — написав Іскол.

Вперше про нову безпілотну систему оповіщення повідомила New York Times у вівторок. У місті їх запустили близько 13:00, аби мешканці мали час підготуватись до сильної бурі. Ідея запуску дронів належала меру Нью-Йорка Еріку Адамсу — так само він раніше запустив робота-охоронця, який патрулював станцію метро Times Square, і суперечливого «Spot Robot», також відомий як «Digidog», для Департаменту поліції Нью-Йорка.

Джерело: Engadget

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