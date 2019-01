В Шанхае одновременно открыли два самых длинных в мире 3D-печатных моста (пластиковый и бетонный)

Как известно, Китай, как никакая другая страна в мире, способен удивлять в плане новых технологий, сооружений, инфраструктуры и всего прочего. Недавно в Шанхае открыли самый длинный в мире бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, сообщает CNN со ссылкой на Университет Цинхуа. Пешеходный мост длиной 26,2 м, (его ширина — 3,8 м, а высота — 1,2 м) был открыт для всех желающих в прошлую субботу, 19 января в инновационном парке «Залив мудрости» района Баошань.

Это мост, который, повторимся, целиком и полностью был напечатан на 3D-принтере, — проект научных сотрудников Института архитектуры при университете Цинхуа.

Интересно сооружение еще тем, что это не просто какой-то мост. Дело в том, что этот мост повторяет облик знаменитого моста Чжаочжоу, построенного в период между 589 и 618 годами в провинции Хэбэй в центральной провинции Хэбэй и являющегося старейшим мостом страны. Последний сделан из известняковых плит.

Что касается современной версии, она хоть и выглядит не столь впечатляюще, как оригинал, но пытается компенсировать этот эстетический недостаток технологиями — он был изготовлен всего за 450 часов, а его стоимость втрое ниже цены обычного моста такого размера, изготовленного привычным способом.

Конструкция, спроектированная профессором Сюй Вейгуо, состоит из 44 бетонных блоков, изготовленным методом 3D-печати, размером около 0,9х0,9х1,5 м каждая. Боковые части были созданы из 68 отдельных бетонных плит.

Мост был напечатан по частям с использованием двух промышленных манипуляторов и технологии, разработанной профессором Сюй.

Перед началом строительства была создана уменьшенная модель для проверки целостности и надежности конструкции. Из других примененный в проекте технологических решений стоит отметить системы, которые контролируют внутреннее напряжение и деформацию, помогая проектировщикам оценивать состояние и отслеживать малейшие изменения конструкции в режиме реального времени.

Отметим, что это уже не первый такой мост. В мире есть еще два действующих бетонных моста, построенных с помощью 3D-принтера. Один из них находится в Нидерландах, о нем мы уже рассказывали в одной из наших старых заметок. Он состоит всего из 800 слоев и в длину достигает 8 метров. Второй находится в Испании (длина — 12 м, ширина — 1,75 м).

В заключение добавим, что примерно на неделю раньше — 11 января — в Центральном парке района Taopu Smart City в Шанхае открыли самый длинный 3D-печатный пластиковый мост. Его изготовила компания Shanghai Construction Group. Мост напечатали из акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA) методом послойного наплавления на специально созданном для этих целей 3D-принтере. Его длина составляет 15,25, ширина — 3,8 м, а высота — 1,2 метра. Он может выдержать вес 250 килограммов на квадратный метр. Сам мост весит 5,3 тонны, что делает его самым тяжелым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере. На его создание понадобилось всего 35 дней.

