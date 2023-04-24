Не тільки «Київстар». Vodafone також підвищує ціни та автоматично переводить абонентів старих тарифів на нові (дорожчі) пропозиції

Майже одночасно з «Київстаром» на чергове підвищення цін пішов також Vodafone Україна — оператор закриває деякі «старі» тарифи, зокрема й контрактний Vodafone Red Unlim Max за 350 грн/міс, а також оновлює лінійку тарифів IoT для бізнесу.

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Днями абоненти почали отримувати «листи щастя» стандартні службові SMS про зміни в умовах надання послуг, а деякі поскаржилися, що не отримали сповіщень щодо переведення на інший тариф (втім, можливо вони не помітили, бо оператор стверджує, що попереджає за 7 днів до міграції).

Щодо змін, на жаль, повного переліку старих тарифів, які підлягають закриттю, Vodafone Україна не публікує, але з повідомлень у соцмережах видно, що контрактний Vodafone Red Unlim Max за 350 грн/міс з 27 квітня подорожчає до 450 грн/міс. У компанії пояснюють, що “закривають старі тарифи, які запускали декілька років тому на старих технологіях”, які “за наповненням більше не відповідають потребам користувачів”. Судячи з реакції користувачів у соцмережах (скриншоти реакцій нижче), вони не те щоб дуже раді примусовій міграції на “нові тарифи зі збільшеним наповненням”. Подив викликає обґрунтування підвищення — користувачі іронічно жартують, що Vodafone Україна запустила 5G і нікому про це не сказала.

Абонентів таких тарифів автоматично переводять на підібраний “залежно від середніх витрат за місяць”. Водночас оператор звертає увагу, що за клієнтом залишається можливість безплатної зміни свого тарифу на будь-який інший з актуальної лінійки, що краще відповідає їх потребам за обсягом послуг та вартістю.

Окремим пресрелізом Vodafone Україна анонсувала оновлену лінійку бізнес-тарифів IoT для юридичних осіб та бізнес, які діють з 2016 року. Нові стануть доступні з 1 травня. Оператор називає як головну перевагу підтримку всіх стандартів зв’язку (2G/3G/4G) в кожному тарифі (досі це була перевага преміальної лінійки). Також оновлені тарифи мають покілобайтну тарифікацію для більшої економії (замість оплати за кожні 100 кілобайтів впроваджується оплата за кожен кілобайт), більше мобільного інтернету, додаткові хвилини в мережі Vodafone та SMS (це також стало темою для жартів). Водночас зросла й ціна — тепер від 24 до 500 грн на місяць залежно від тарифу.

Детальні умови тарифів IoT:

Вартість пакета послуг IoT

Start IoT L IoT Pro IoT Max IoT Striming IoT

Unlim Вартість пакета послуг

на місяць, грн 24 35 50 100 250 500 2G/3G/4G інтернет, МБ 24 400 1 500 5 000 250 000 Безліміт Передача даних CSD в мережі Vodafone Україна, хв. 24 50 1 000 2 500 – – SMS на всі номери, шт 24 50 100 100 100 100

Це вже вдруге з початку року Vodafone підвищу ціни на зв’язок. Схоже, невдовзі можна очікувати нової хвилі “покращення” тарифів і з боку lifecell.