Вийшов ігроладний трейлер гри The Lord of the Rings: Gollum з графікою 4K RTX

За місяць до релізу гри Lord of the Rings: Gollum вийшов новий трейлер, що демонструє її графічні можливості. Відео опубліковано на каналі NVIDIA GeForce.

Трейлер демонструє різні геймплейні моменти при активованому трасуванні променів та роздільній здатності 4K. Гра The Lord of the Rings: Gollum також підтримує технологію NVIDIA DLSS 3. Саме можливості цих рішень і прагнула продемонструвати NVIDIA. Наскільки добре гра використовує передові можливості, можна побачити в трейлері.

Дія гри The Lord of the Rings: Gollum відбувається під час подій перших частин «Братства Кільця». Гравець керує Голлумом, коли той намагається повернути Кільце Всевладдя. Гра розкриє, як він перехитрив наймогутніших персонажів Середзем’я. Розробники передбачили можливість стати на бік Голлуму чи Смеагола, що вплине на те, як розігруються певні взаємодії у грі.

Гра The Lord of the Rings: Gollum вийде 25 травня (хоча спочатку реліз був запланований на 1 вересня 2022) на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S і Nintendo Switch.