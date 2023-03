ЄС дозволить продавати авто з ДВЗ із 2035 року — за умови, що вони працюватимуть на електропаливі

У лютому Європарламент схвалив закон про повну заборону продажу нових авто з ДВЗ, а далі його мала затвердити Рада ЄС. Однак уряд Німеччини, за підтримки нафтової та автомобільної промисловості, вирішив проштовхнути лазівку, яка дозволила б продавати авто з двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року — якщо вони працюють на синтетичному паливі.

Євросоюз затримав голосування, щоб кодифікувати запропоновану заборону, та нині досяг домовленості з країною.

«Ми порозумілися з Німеччиною щодо майбутнього використання е-палива в автомобілях. Зараз ми працюватимемо над тим, щоб стандарти CO2 для автомобілів були прийняті якомога швидше», — сказав Франс Тіммерманс, виконавчий віцепрезидент Європейського зеленого курсу.

У екоорганізації Greenpeace вже розкритикували угоду.

«Цей ледачий компроміс підриває захист клімату у транспортній галузі та шкодить Європі», — йдеться в заяві організації.

Між тим, виробництво синтетичного палива потребує багато енергії й, без використання технології прямого захоплення повітря, автомобілі на електропаливі виробляють майже стільки ж парникових викидів, скільки їхні звичайні аналоги з ДВЗ. Згідно з попередніми оцінками, виключення щодо синтетичного палива у законі може призвести до зменшення сукупних продажів електромобілів у Європі на 46 мільйонів до 2050 року «без додаткової економії CO2».

Варто також зазначити, що поки жодна компанія не виробляє синтетичне паливо у потрібних масштабах, що вплине й на гаманці європейських водіїв. За підрахунками Transport & Environment, до 2030 року у середньому водій ЄС платитиме на 782 євро на рік більше, щоб заправляти бак свого автомобіля синтетичним, а не звичайним паливом.

У вівторок міністри енергетики зустрінуться в Брюсселі та проведуть голосування, яке відповідно до угоди має підтримати Німеччина — країни ж, що виступають проти, не зможуть досягти достатньої меншості, щоб заблокувати прогрес.

Заборона на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння — частина проєкту під назвою «Fit for 55», мета якого скоротити викиди в ЄС на 55% до 2030 року (в порівнянні з рівнем 2021 року). Bloomberg зазначає, що на автомобільний транспорт наразі припадає близько 1/5 викидів в країнах Євросоюзу — тобто скорочення буде ключовим, якщо блок планує стати вуглецево-нейтральним до 2050 року.

Правила вже мають винятки для компаній, що виробляють менш як 10 тисяч автомобілів чи 20 тисяч фургонів на рік — від них вимагатимуть досягнення лише остаточної цілі до 2035 року (це так званий « пункт Ferrari » , призначений для захисту малих автовиробників). Подібні плани розглядаються щодо автобусів та вантажівок, викиди від яких хочуть скороти на 90% до 2040 року.

Джерело: Engadget, The Guardian