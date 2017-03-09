Появились первые тесты производительности Nvidia GTX 1080Ti

Nvidia GTX 1080Ti должна поступить в продажу завтра, 10 марта, а сегодня должны появится первые обзоры видеокарты.

Однако, на 3dnews обзор по ошибке был опубликован раньше (ссылка уже не активна) и результаты сравнения видеокарты, в первую очередь с GTX 1080 и Titan XP, уже известны.

Титановая версия 1080 быстрее обычной приблизительно на 30% и не проигрывает по скорости Titan XP (иногда результаты одинаковые, иногда 1080Ti немного быстрее).

Полную версию графиков можно посмотреть на videocardz. Как видно в тестах при разрешении в 4k, разогнанная GTX 1080 Ti не может обеспечить 60 fps (в среднем) только в трех из протестированных игр: Crysis 3, Deus Ex: Mankind Divided и Total War: WARHAMMER.