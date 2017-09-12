Режиссером и сценаристом девятой части «Звездных Войн» станет Дж. Дж. Абрамс, который заменит уволенного из-за творческих разногласий Колина Треворроу

Неделю назад компания Lucasfilm уволила режиссера девятой части «Звездных Войн» Колина Треворроу из-за «творческих разногласий», а сегодня объявила о том, что нашла замену. Как и ожидали эксперты, за дело возьмется Джей Джей Абрамс, который не только срежиссирует Star Wars: Episode IX, но и станет соавтором сценария наряду с Крисом Террио.

Напомним, что именно Дж. Дж. Абрамс запустил современную трилогию в 2015 году, сняв седьмую по счету часть саги «Звёздные войны: Пробуждение силы». В восьмой части «Звёздные войны. Последние джедаи», которая стартует в кинопрокате уже в конце текущего года, он выступает в качестве исполнительного продюссера.

«В первой части новой трилогии «Star Wars: The Force Awakens» Джей Джей Абрамс показал все, на что мы только могли надеяться. Именно поэтому я весьма рада, что именно он возвращается для того, чтобы достойно завершить начатую им же трилогию» — отметила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Напомним, что это уже вторая за год замена режиссеров в киновселенной «Звездные Войны» — летом из спин-оффа «Звездных Войн» о юном Хане Соло были уволены Фил Лорд и Кристофер Миллер (их заменил Рон Ховард), а в начале осени — вышеупомянутый Колин Треворроу, который два года был приписан к девятой части франшизы Star Wars: Episode IX.

Источник: StarWars